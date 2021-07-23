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Игроки «Ростова» не знали о новом назначении Карпина до игры с «Динамо»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 21:16
Спорт
Игроки «Ростова» не знали о новом назначении Карпина до игры с «Динамо»
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Ростов-на-Дону, 23 июля. Футболисты «Ростова», выходя на игру с московским «Динамо», не знали о назначении Карпина главным тренером сборной России, признался ростовский полузащитник Данила Сухомлинов.

Новость о новой должности Карпина Сухомлинов прокомментировал в перерыве матча. Счет в этом поединке после первого тайма был 2:0 в пользу "Динамо".

Валерий Карпин является главным тренером команды "Ростов". В пятницу, 23 июля, появилось сообщение о его назначении на пост наставника сборной России. В контракте сказано, что он сможет совмещать две должности.

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футбол ростов карпин сухомлинов
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