Фрегаты ВМС Пакистана, Индии и Ирана прибыли для участия в главном параде ВМФ РФ

Санкт-Петербург, 23 июля. Корабли трех иностранных государств прибыли для участия в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ РФ, который пройдет 25 июля в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

Согласно информации в Минобороны РФ, в Россию прибыли фрегаты ВМС Ирана «Саханд», ВМС Индии «Табар» и ВМС Пакистана «Зульфикар». Известно, что иностранные корабли войдут в состав парадного строя на Большом Кронштадтском рейде. Об этом сообщил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Он также добавил, что участие иностранных боевых кораблей в главном военно-морском параде ВМФ РФ поспособствует дальнейшему укреплению взаимопонимания между моряками разных государств.

Ранее сообщалось, что некоторые флаги кораблей Военно-морского флота РФ будут изменены. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.