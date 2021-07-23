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Фрегаты ВМС Пакистана, Индии и Ирана прибыли для участия в главном параде ВМФ РФ
Армия
Фрегаты ВМС Пакистана, Индии и Ирана прибыли для участия в главном параде ВМФ РФ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Санкт-Петербург, 23 июля. Корабли трех иностранных государств прибыли для участия в главном военно-морском параде ко Дню ВМФ РФ, который пройдет 25 июля в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

Согласно информации в Минобороны РФ, в Россию прибыли фрегаты ВМС Ирана «Саханд», ВМС Индии «Табар» и ВМС Пакистана «Зульфикар». Известно, что иностранные корабли войдут в состав парадного строя на Большом Кронштадтском рейде. Об этом сообщил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Он также добавил, что участие иностранных боевых кораблей в главном военно-морском параде ВМФ РФ поспособствует дальнейшему укреплению взаимопонимания между моряками разных государств.

Ранее сообщалось, что некоторые флаги кораблей Военно-морского флота РФ будут изменены. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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