Захарова объяснила принцип появления санкций США против России

Москва, 23 июля. США уже не пытаются найти какие-либо факты, чтобы использовать их в качестве предлога для введения новых санкций против России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подобным образом она прокомментировала заявление Госдепартамента Америки. Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты сохранят весь комплекс санкций из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» после достигнутых договоренностей с Германией.

«Им сейчас не нужны ни факты, ни искаженные факты, ни какие-то триггеры, ни поводы — ничего. Если они посчитают нужным для себя, они будут и дальше коверкать и международное право, двусторонние соглашения, входить-выходить из них», — сказала Захарова.

Вашингтон проиграл сам себе в борьбе против «Северного потока — 2», поскольку попытка США не допустить реализации проекта не увенчалась успехом, считает представитель ведомства. Ранее она отметила, что в сделке США и ФРГ по «Северному потоку — 2» нет препятствий для завершения проекта.