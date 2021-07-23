Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 21:31
21:28
Спорт
Расписание соревнований Олимпиады-2020 на 24 июля
21:27
Спорт
Губерниев призвал Карпина уволиться из «Ростова»
21:26
Общество
«Слово против слова»: Олимпиада без флага — бороться или сдаться
21:24
Весь мир
Суд ЮАР временно выпустил экс-президента Зуму из тюрьмы для участия в похоронах брата
21:21
Политика
Российская компания Wildberries попала под санкции Украины
21:19
Весь мир
Лодка с мигрантами из Сирии и Ирака затонула в Эгейском море
21:18
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе появились на светской вечеринке
21:16
Армия
Пилоты МиГ-31БМ провели воздушный бой в небе над Тверской областью
21:16
Армия
Разведчики Балтфлота отработали прыжки с парашютом на учениях под Калининградом
21:15
Общество
Власти Москвы назвали число привившихся от COVID-19 столичных пенсионеров
Все новости

Захарова объяснила принцип появления санкций США против России
Политика
Захарова объяснила принцип появления санкций США против России
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 23 июля. США уже не пытаются найти какие-либо факты, чтобы использовать их в качестве предлога для введения новых санкций против России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подобным образом она прокомментировала заявление Госдепартамента Америки. Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты сохранят весь комплекс санкций из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» после достигнутых договоренностей с Германией.

«Им сейчас не нужны ни факты, ни искаженные факты, ни какие-то триггеры, ни поводы — ничего. Если они посчитают нужным для себя, они будут и дальше коверкать и международное право, двусторонние соглашения, входить-выходить из них», — сказала Захарова.

Вашингтон проиграл сам себе в борьбе против «Северного потока — 2», поскольку попытка США не допустить реализации проекта не увенчалась успехом, считает представитель ведомства. Ранее она отметила, что в сделке США и ФРГ по «Северному потоку — 2» нет препятствий для завершения проекта.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова объяснила принцип появления санкций США против России
россия сша северный поток
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru