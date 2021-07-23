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Премьер-министр ЦАР призвал повысить репрезентативность женщин в органах власти
Весь мир
Премьер-министр ЦАР призвал повысить репрезентативность женщин в органах власти
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 23 июля. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра заявил о намерении защищать права женщин.

Чиновник объяснил, что в республике все еще отмечаются случаи гендерного насилия, с которым необходимо неуклонно бороться. Также он подчеркнул, что правительство намерено повысить репрезентативность женщин в органах власти. Для решения этих вопросов Дондра займется созданием специального денежного фонда.

Новый глава Кабинета министров уже успел зарекомендовать себя как талантливого и целеустремленного политика. Несмотря на то, что бывший премьер Фирмен Нгребада передал полномочия ему совсем недавно, 15 июня, он уже провел ряд важных совещаний.

Например, 18 июня Дондра встретился с председателями различных республиканских учреждений. Участники мероприятия выразили поддержку намеченному курсу властей.

Кроме того, глава правительства обсудил военное и экономическое сотрудничество между Москвой и Банги с поверенным в делах Российской Федерации в ЦАР Евгением Мигуновым.

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цар дондра
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