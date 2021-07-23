Светлана Бондарчук похвасталась богатыми друзьями

Москва, 23 июля. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, модель, телеведущая и светская львица Светлана Бондарчук призналась, что у нее много богатых друзей, вызывающих ее восхищение.

Саму Бондарчук трудно назвать бедной женщиной. Раньше она была главным редактором глянцевого издания, но теперь ведет свой YouTube-канал, который приносит ей больше денег. Кроме того, модель получает доход от нескольких бизнес-проектов.

Светская львица признает, что в месяц ей требуется много денег. Знаменитость является владелицей просторного дома и автомобиля Porsche, однако этого ей недостаточно. Например, Бондарчук обожает отдыхать на яхте, но пока не может позволить себе судно, которое ей нравится. Зато она часто получает приглашения на яхты от друзей.

«Я вообще восхищаюсь, сколько у нас сейчас богатых людей. Все наши друзья — смотришь на их отдых и думаешь: «Как круто!»» — похвасталась экс-супруга режиссера в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV.

Модель призналась, что ей не приходилось сталкиваться с бедностью. Бондарчук росла в обеспеченной семье, которую нельзя было назвать очень богатой, но они никогда ни в чем не нуждались.

Светлана Бондарчук показывала поклонникам, как выглядела в школьные годы. Светская львица отметила, что ее до сих пор узнают знакомые, которых она не видела много лет.