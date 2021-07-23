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Прогноз относительно стоимости нефти Urals скорректировал ЦБ РФ
Экономика
Прогноз относительно стоимости нефти Urals скорректировал ЦБ РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 июля. Центральный банк России скорректировал прогноз средней стоимости топлива Urals в текущем году. Значение увеличилось на 5 долларов, до 65 долларов за баррель.

Стоимость российского топлива марки Urals составит 60 долларов за баррель в будущем году. Показатель будет находиться на уровне 55 долларов в 2023 году. Министерство экономического развития России также пересмотрело прогноз в сторону повышения до 65,9 доллара на текущий год, передает «Нефтегазовая вертикаль».

Повышение прогнозов связано с интенсивным восстановлением экономики и топливным дефицитом на рынке, который может сохраниться до конца года. Согласно расчетам технологического комитета ОПЕК+, спрос будет превышать предложение на 1,4 млн баррелей по итогам 2021 года.

Если топливное предложение повысится, а спрос уменьшится, это приведет к переизбытку ресурса на нефтяном рынке. Соответствующим мнением ранее поделились аналитики.

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нефть прогноз топливо
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