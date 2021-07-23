Прогноз относительно стоимости нефти Urals скорректировал ЦБ РФ

Москва, 23 июля. Центральный банк России скорректировал прогноз средней стоимости топлива Urals в текущем году. Значение увеличилось на 5 долларов, до 65 долларов за баррель.

Стоимость российского топлива марки Urals составит 60 долларов за баррель в будущем году. Показатель будет находиться на уровне 55 долларов в 2023 году. Министерство экономического развития России также пересмотрело прогноз в сторону повышения до 65,9 доллара на текущий год, передает «Нефтегазовая вертикаль».

Повышение прогнозов связано с интенсивным восстановлением экономики и топливным дефицитом на рынке, который может сохраниться до конца года. Согласно расчетам технологического комитета ОПЕК+, спрос будет превышать предложение на 1,4 млн баррелей по итогам 2021 года.

Если топливное предложение повысится, а спрос уменьшится, это приведет к переизбытку ресурса на нефтяном рынке. Соответствующим мнением ранее поделились аналитики.