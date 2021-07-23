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Военнослужащие ВС РФ уничтожили «диверсантов» на учениях под Новосибирском
Армия
Военнослужащие ВС РФ уничтожили «диверсантов» на учениях под Новосибирском
stat.mil.ru  /  Управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ

Новосибирск, 23 июля. Российские военные отработали уничтожение диверсантов, которые собирались напасть на маршрут движения мобильных ракетных комплексов «Ярс», во время учений под Новосибирском.

Специальная группа в ходе маневров практиковала обнаружение условного противника с помощью беспилотников. Затем военнослужащие продемонстрировали навыки рукопашного боя, а также отработали поражение целей из стрелкового оружия.

Во время учений солдаты использовали современные технические средства разведки. Именно с их помощью спецгруппе удалось быстро найти место, где укрылись условные диверсанты. В конце мероприятия военнослужащие ракетного соединения во время «боя» обезвредили и уничтожили «врага».

Ранее сообщалось, что первая группа российских военных прибыла в Брест в рамках подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021». После прибытия в нужный район солдаты ВС РФ установят военную технику и приступят к оборудованию полевого лагеря.

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россия военные учения ярс
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