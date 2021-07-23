Военнослужащие ВС РФ уничтожили «диверсантов» на учениях под Новосибирском

Новосибирск, 23 июля. Российские военные отработали уничтожение диверсантов, которые собирались напасть на маршрут движения мобильных ракетных комплексов «Ярс», во время учений под Новосибирском.

Специальная группа в ходе маневров практиковала обнаружение условного противника с помощью беспилотников. Затем военнослужащие продемонстрировали навыки рукопашного боя, а также отработали поражение целей из стрелкового оружия.

Во время учений солдаты использовали современные технические средства разведки. Именно с их помощью спецгруппе удалось быстро найти место, где укрылись условные диверсанты. В конце мероприятия военнослужащие ракетного соединения во время «боя» обезвредили и уничтожили «врага».

Ранее сообщалось, что первая группа российских военных прибыла в Брест в рамках подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021». После прибытия в нужный район солдаты ВС РФ установят военную технику и приступят к оборудованию полевого лагеря.