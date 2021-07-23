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«Я кричала о помощи»: жители ЦАР рассказали о последствиях сезона дождей
Весь мир
«Я кричала о помощи»: жители ЦАР рассказали о последствиях сезона дождей
twitter.com  /  @Impulseur227

Банги, 23 июля. Сильные ливни обрушились на столицу и ее окрестности в Центральноафриканской Республике.

Дожди спровоцировали наводнение, которое нанесло значительный урон инфраструктуре. Многие домашние хозяйства затоплены.

Некоторые центральноафриканцы остались без крова и ночуют на улице.

«Грязевой поток обрушился на наши дома. Он унес мой матрас и кроватку детей. Я кричала о помощи и пыталась спасти хоть что-то, но ничего не получилось. Наша мебель уплывала вместе с крышей и стенами», —рассказала жительница Банги.

Граждане ЦАР обратились за помощью к правительству страны. Люди нуждаются в финансовых средствах для обустройства нового жилья.

«Мы в беде. Наша деревня не урбанизирована. Когда идет дождь, все тонет в воде. У нас нет канализации. Сейчас группа граждан обратилась за помощью к властям, чтобы они выделили нам деньги на восстановление домов», — посетовал один из центральноафриканцев.

Ранее ливни накрыли северную часть Банги, что вызвало сильное затопление улиц, а затем разрушение домов.

«На данный момент мы не можем рисковать и покидать дома. К тому же выходы заблокировала вода. Она проникла внутрь нашего жилища», — рассказал свидетель наводнения.

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