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Индия заинтересовалась российскими истребителями МиГ-29К/КУБ на авиасалоне МАКС-2021
Армия
Индия заинтересовалась российскими истребителями МиГ-29К/КУБ на авиасалоне МАКС-2021
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 23 июля. Россия получила запрос Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Шугаев отметил, что Москва ждет объявления тендера на модернизацию МиГ-29К/КУБ и уже начала консультации с Нью-Дели по этой программе.

«Россия получила от индийских партнеров предварительный запрос на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Были направлены соответствующие предложения», — цитирует главу ФСВТС ТАСС.

МиГ-29К/КУБ представляет собой многофункциональный истребитель поколения 4++. Он предназначен для решения задач ПВО корабельных соединений, а также поражения надводных и наземных целей при любых погодных условиях. МиГ-29К/КУБ является основным палубным самолетом ВМС Индии.

Международный авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В этом году на мероприятии было представлено более 20 новинок в сфере авиации.

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россия индия миг-29к МАКС-2021
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