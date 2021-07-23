Блогер-пенсионер делится лайфхаками с подписчиками

Пожилой возраст — не помеха жить интересной и современной жизнью. Пенсионер из Кемеровской области ведет свой блог в Интернете, число его подписчиков постоянно растет.

Виктор Гончаров не привык сидеть без дела, в свои 73 года он ведет активную жизнь и делится опытом с пользователями Интернета. Уже несколько лет мужчина создает контент для своего YouTube-канала, где доступно и просто рассказывает полезные лайфхаки. На создание роликов Гончарова вдохновляют многочисленные хобби: от походов и сплавов по рекам, до работы на дачном участке, охоты и рыбалки.

«Все, что есть, все показываю. Если на даче, например, как косу отбить правильно, чтобы она косила, сено же надо заготавливать. Как грядки вскопать, чтобы хорошо росло, как компост запихнуть в эти грядки», — пояснил Виктор.

Еще со школьной скамьи Виктор увлекался фотографией, поэтому с легкостью освоил современные технологии съемки. По словам мужчины, с камерой он почти не расстается.

«Всегда я с собой беру видеокамеру, как по телевизору показывают. Так что она у меня всегда с собой», — пояснил блогер.

Сейчас на канале пенсионера более 28 тысяч подписчиков. Виктор даже научился снимать мини-фильмы и самостоятельно монтировать ролики в специальных программах.