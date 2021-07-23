Названы регионы, лидирующие в сфере ИЖС

Москва, 23 июля. Впервые за десятилетие в РФ был побит рекорд по объему ввода в эксплуатацию частных домов. За первую половину 2021 года в стране оказалось построено 20,2 млн квадратных метров.

Лидером по этому показателю за январь-июнь этого года стала Московская область. Согласно данным, за этот период в Подмосковье было построено 2,1 млн «квадратов» индивидуального жилья.

Также в числе лидеров оказались Ленинградская область (1,2 млн кв. м), Республика Татарстан (862 тыс. кв. м) и Республика Башкортостан (856 тыс. кв. м). Заключил топ-5 Краснодарский край с 799 тыс. квадратных метров частных домов.

Также в стране до 2022 года ожидается введение льготной ипотеки на ИЖС. Соответствующий вопрос рассмотрит Банк России совместно с правительством РФ, сообщил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.