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Снижение стоимости «борщевого набора» фиксируется в России
Экономика
Снижение стоимости «борщевого набора» фиксируется в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 июля. Стоимость «борщевого набора» снижается на российском рынке. Подобная тенденция может продолжиться в дальнейшем, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Согласно данным финансового регулятора, стоимость сахара и подсолнечного масла увеличилась в результате влияния глобальной конъюнктуры. Относительного «борщевого набора» происходило сезонное движение, сочетающееся с более оперативным исчерпанием запасов предыдущего урожая, передает РИА Новости.

Комментируя административные мероприятия в отношении регулирования стоимости, Набиуллина отметила, что краткосрочный эффект действительно присутствует. При этом важно смотреть на долгосрочный результат, чтобы не подорвать желание изготовителей вкладывать денежные средства в увеличение объема производства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее сообщил, что ситуация с подорожанием базовых продовольственных продуктов на отечественном рынке стоит особенно остро.

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рынок урожай борщевой набор
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