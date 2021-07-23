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Телеведущий Киселев признался, что никогда не думал о политической карьере

  /   Обновлено: 23 июля 2021 21:01
Политика
Телеведущий Киселев признался, что никогда не думал о политической карьере
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 июля. Заместитель главы ВГТРК Дмитрий Киселев заявил, что комфортно ощущает себя в профессии журналиста. Он признался, что мысли о карьере парламентария не посещали его.

Киселев работает в сфере журналистки практически полвека. По словам телеведущего, за это время он ни разу не задумывался о продвижении в области политики. Каждый вершит свою судьбу сам и является кузнецом собственного счастья, считает он.

Вместе с тем замглавы ВГТРК уверен, что журналист всегда может переквалифицироваться в политика. В качестве удачного примера он привел вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Последний также занимался телевизионной деятельностью, а потом решил связать жизнь с работой в парламенте, пишет «Политика Сегодня».

Ранее Киселев осудил актера Егора Бероева за неудачное высказывание. Тот сравнил процесс вакцинации с геноцидом евреев в фашистской Германии.

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киселев журналист парламентарий
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