Телеведущий Киселев признался, что никогда не думал о политической карьере

Москва, 23 июля. Заместитель главы ВГТРК Дмитрий Киселев заявил, что комфортно ощущает себя в профессии журналиста. Он признался, что мысли о карьере парламентария не посещали его.

Киселев работает в сфере журналистки практически полвека. По словам телеведущего, за это время он ни разу не задумывался о продвижении в области политики. Каждый вершит свою судьбу сам и является кузнецом собственного счастья, считает он.

Вместе с тем замглавы ВГТРК уверен, что журналист всегда может переквалифицироваться в политика. В качестве удачного примера он привел вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Последний также занимался телевизионной деятельностью, а потом решил связать жизнь с работой в парламенте, пишет «Политика Сегодня».

Ранее Киселев осудил актера Егора Бероева за неудачное высказывание. Тот сравнил процесс вакцинации с геноцидом евреев в фашистской Германии.