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Корабли Северного флота ВМФ РФ прошли Ла-Манш на пути в Баренцево море

  /   Обновлено: 23 июля 2021 21:22
Армия
Корабли Северного флота ВМФ РФ прошли Ла-Манш на пути в Баренцево море
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 23 июля. Большие десантные корабли Северного флота ВМФ РФ «Александр Отраковский» и «Кондопога» направляются в Баренцево море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что к настоящему моменту корабли прошли пролив Ла-Манш, после чего вошли в акваторию Северного моря.

«Межфлотский переход кораблей осуществляется в нормальных гидрометеорологических условиях, позволяющих экипажам заниматься плановой боевой подготовкой и совершенствованием военно-морской выучки», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что на протяжении нескольких последних месяцев корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» выполняли задачи в составе сил Черноморского флота ВМФ РФ, а также принимали участие в учениях, которые проходили в Черном и Средиземном морях.

Стоит отметить, что 19 июля в рамках государственных испытаний был совершен пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Она успешно поразила наземную цель на побережье Баренцева моря. В ближайшее время российские военные испытают ракету «Циркон» на максимальную дальность, передает «Царьград».

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