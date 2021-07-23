«Радикалам выгодно оружейное эмбарго ООН»: журналисты раскрыли цели боевиков в ЦАР

Банги, 23 июля. Журналисты издания Le Potentiel Centrafricain рассказали про причину усиления нападений остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» на жителей ЦАР.

Корреспонденты уверены, что радикалы стали чаще атаковать мирных граждан перед заседанием Совета Безопасности ООН, которое состоится 29 июля, чтобы предотвратить отмену запрета на продажу оружия в отношении республики.

«Радикалы хотят продлить оружейное эмбарго ООН, им это выгодно: позволит дальше совершать преступления в стране, где бойцы Вооруженных сил (FACA) используют старые автоматы, пулеметы и гранатометы», — отметили в агентстве.

При этом сотрудники издательства подчеркнули, что сами боевики применяют новые виды вооружения, которые они получают контрабандой из-за границы.

«Бандформирования используют современное оружие, но не обладают должной подготовкой. Иным образом обстоит дело с нашими военнослужащими. Военные FACA — профессионалы, они тренировались у российских инструкторов», — заявили журналисты.

Согласно комментарию экспертов, последователи «Коалиции» боятся отмены эмбарго, поскольку соответствующее решение станет концом для их существования. Недавно жители ЦАР организовали демонстрацию против ООН и потребовали снять ограничения на ввоз оружия в республику.

Также лидер Анголы публично раскритиковал эмбарго и призвал страны – участницы международной организации отменить эту несправедливую и устаревшую меру.