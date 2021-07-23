Автомобилистка погибла в аварии с припаркованным эвакуатором в Сочи

Сочи, 23 июля. Женщина скончалась от травм, полученных в результате аварии. Вместе ней в машине находился ее семилетний сын, который получил незначительные травмы.

Смертельное ДТП произошло неподалеку от микрорайона Солоники на трассе Джубга — Сочи. Женщина за рулем отечественной легковушки врезалась в эвакуатор. В результате случившегося женщина погибла, ее семилетнего ребенка доставили в больницу.

По словам врачей, столкновение не было сильным, и ребенок не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Местные жители рассказали, что эвакуатор, в который врезалась женщина, стоит на обочине уже несколько лет.

Еще одна страшная авария произошла в Нижнем Новгороде. В результате нее погиб водитель, еще два человека получили травмы.