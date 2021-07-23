Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 21:30
21:28
Спорт
Расписание соревнований Олимпиады-2020 на 24 июля
21:27
Спорт
Губерниев призвал Карпина уволиться из «Ростова»
21:26
Общество
«Слово против слова»: Олимпиада без флага — бороться или сдаться
21:24
Весь мир
Суд ЮАР временно выпустил экс-президента Зуму из тюрьмы для участия в похоронах брата
21:21
Политика
Российская компания Wildberries попала под санкции Украины
21:19
Весь мир
Лодка с мигрантами из Сирии и Ирака затонула в Эгейском море
21:18
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе появились на светской вечеринке
21:16
Армия
Пилоты МиГ-31БМ провели воздушный бой в небе над Тверской областью
21:16
Армия
Разведчики Балтфлота отработали прыжки с парашютом на учениях под Калининградом
21:15
Общество
Власти Москвы назвали число привившихся от COVID-19 столичных пенсионеров
Все новости

Автомобилистка погибла в аварии с припаркованным эвакуатором в Сочи
Происшествия
Автомобилистка погибла в аварии с припаркованным эвакуатором в Сочи
pixabay.com

Сочи, 23 июля. Женщина скончалась от травм, полученных в результате аварии. Вместе ней в машине находился ее семилетний сын, который получил незначительные травмы.

Смертельное ДТП произошло неподалеку от микрорайона Солоники на трассе Джубга — Сочи. Женщина за рулем отечественной легковушки врезалась в эвакуатор. В результате случившегося женщина погибла, ее семилетнего ребенка доставили в больницу.

По словам врачей, столкновение не было сильным, и ребенок не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Местные жители рассказали, что эвакуатор, в который врезалась женщина, стоит на обочине уже несколько лет.

Еще одна страшная авария произошла в Нижнем Новгороде. В результате нее погиб водитель, еще два человека получили травмы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Автомобилистка погибла в аварии с припаркованным эвакуатором в Сочи
сочи авария смерть эвакуатор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru