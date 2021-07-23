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Северный флот РФ перенес репетицию парада ко Дню ВМФ из-за плохой погоды
Армия
Северный флот РФ перенес репетицию парада ко Дню ВМФ из-за плохой погоды
Невские Новости  /  Владимир Беседин

Североморск, 23 июля. Генеральная репетиция торжественных мероприятий Северного флота ко Дню ВМФ РФ была перенесена из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий.

Как рассказали в пресс-службе СФ, моряки столкнулись с непогодой: температура воздуха в Североморске утром была около 7 градусов, порывистый ветер достигал 17 метров, временами шел дождь со снегом. Из-за шторма корабли малого водоизмещения заняли места у причалов, на судах была усилена вахта.

Репетицию перенесли на субботу, 24 июля. В ней будут задействованы 11 надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Ранее сообщалось, что некоторые корабли Северного флота были направлены через Балтийское море в Петербург для участия в главном военно-морском параде.

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