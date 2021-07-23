Польша закупит вместе с танками Abrams устаревшие тягачи Hercules

Варшава, 23 июля. Варшава вынуждена будет вместе с 250 американскими танками M1A2 SEPv3 Abrams закупить устаревшие ремонтно-эвакуационные машины M88 Hercules.

Модифицированная версия тягача 50-х годов поступила на вооружение ВС США еще в 1997 году. Американские специалисты усилили их броню, а также установили более совершенную кран-стрелу. Hercules способен буксировать технику весом до 70 тыс. килограмм. Для управления машиной необходим экипаж из трех человек. На вооружении у тягача стоит зенитный пулемет Browning.

Эксперты предполагают, что в польскую армию М88А2 попадет после расформирования танковых батальонов корпуса морской пехоты США.

Примечательно, что Польша имеет свои тягачи WZT-3 и WZT-4, которые были разработаны на базе РТ-91. Однако в серийное производство они не попадут из-за покупки американской техники.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что танки Abrams поступят на вооружение армии страны уже в 2022 году. Это позволит заменить танки Т-72, а также быстро повысить обороноспособность страны.