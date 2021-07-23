Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 21:30
21:28
Спорт
Расписание соревнований Олимпиады-2020 на 24 июля
21:27
Спорт
Губерниев призвал Карпина уволиться из «Ростова»
21:26
Общество
«Слово против слова»: Олимпиада без флага — бороться или сдаться
21:24
Весь мир
Суд ЮАР временно выпустил экс-президента Зуму из тюрьмы для участия в похоронах брата
21:21
Политика
Российская компания Wildberries попала под санкции Украины
21:19
Весь мир
Лодка с мигрантами из Сирии и Ирака затонула в Эгейском море
21:18
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе появились на светской вечеринке
21:16
Армия
Пилоты МиГ-31БМ провели воздушный бой в небе над Тверской областью
21:16
Армия
Разведчики Балтфлота отработали прыжки с парашютом на учениях под Калининградом
21:15
Общество
Власти Москвы назвали число привившихся от COVID-19 столичных пенсионеров
Все новости

Польша закупит вместе с танками Abrams устаревшие тягачи Hercules
Армия
Польша закупит вместе с танками Abrams устаревшие тягачи Hercules
wikipedia.org  /  Sgt. Aaron Ellerman, Общественное достояние

Варшава, 23 июля. Варшава вынуждена будет вместе с 250 американскими танками M1A2 SEPv3 Abrams закупить устаревшие ремонтно-эвакуационные машины M88 Hercules.

Модифицированная версия тягача 50-х годов поступила на вооружение ВС США еще в 1997 году. Американские специалисты усилили их броню, а также установили более совершенную кран-стрелу. Hercules способен буксировать технику весом до 70 тыс. килограмм. Для управления машиной необходим экипаж из трех человек. На вооружении у тягача стоит зенитный пулемет Browning.

Эксперты предполагают, что в польскую армию М88А2 попадет после расформирования танковых батальонов корпуса морской пехоты США.

Примечательно, что Польша имеет свои тягачи WZT-3 и WZT-4, которые были разработаны на базе РТ-91. Однако в серийное производство они не попадут из-за покупки американской техники.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что танки Abrams поступят на вооружение армии страны уже в 2022 году. Это позволит заменить танки Т-72, а также быстро повысить обороноспособность страны.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Польша закупит вместе с танками Abrams устаревшие тягачи Hercules
сша польша abrams
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru