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В США заявили о способе «уничтожить» проект «Северный поток — 2»
Политика
В США заявили о способе «уничтожить» проект «Северный поток — 2»
pixabay.com

Вашингтон, 23 июля. Американские конгрессмены-республиканцы нашли способ «похоронить» сделку США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом пишет колумнист Bloomberg Эли Лейк.

Соединенные Штаты в 2017 году приняли законопроект «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В документе есть пункт, который позволяет блокировать отказ президента от введения ограничительных мер.

По словам Лейка, конгрессмены считают, что закон может «уничтожить» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». Вашингтон должен придерживаться положений документа. В этом случае компания — оператор газопровода Nord Stream 2 AG может стать противником Белого дома, что будет причиной введения новых санкций.

Лейк считает, что американские сенаторы способны воспользоваться этим законом. Однако он не уверен, сработает ли такая схема.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил, что американские власти не намерены отказываться от санкций в отношении «Северного потока — 2». По его словам, новая администрация пришла к власти в тот момент, когда уже невозможно остановить реализацию проекта.

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санкции сша Северный поток — 2
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