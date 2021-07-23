Сотни людей пострадали во время уличных протестов в ЮАР

Претория, 23 июля. Число погибших в результате беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг (ЮАР) увеличилось до 337. Большинство людей скончались от травм, полученных во время массовых протестов.

Погромы в Южно-Африканской Республике начались вечером 9 июля 2021 года в Квазулу-Натал. Причиной стал арест бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Он получил 15 месяцев лишения свободы за отказ от дачи показаний в рамках антикоррупционного расследования.

После оглашения приговора сторонники политика вышли на улицы с протестными лозунгами, а его семья призвала людей к несанкционированным митингам в соцсетях. Волнения очень быстро переросли в хаос.

Бунтующие перекрыли трассу N3, связывающую крупнейший порт штата — Дурбан с внутренними районами страны. Начались первые акты мародерства и насилия. Люди погибали от резиновых пуль, в давке или при попытке взорвать банкоматы.

Сейчас в провинциях приостановлена деятельность сотни предприятий, а действующий президент ЮАР объявил о мобилизации армии. Число погибших достигло 337 человек, 213 из которых скончались в результате насилия. Стихийный бунт претендует на звание самого массового за всю историю республики.