Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 21:29
21:28
Спорт
Расписание соревнований Олимпиады-2020 на 24 июля
21:27
Спорт
Губерниев призвал Карпина уволиться из «Ростова»
21:26
Общество
«Слово против слова»: Олимпиада без флага — бороться или сдаться
21:24
Весь мир
Суд ЮАР временно выпустил экс-президента Зуму из тюрьмы для участия в похоронах брата
21:21
Политика
Российская компания Wildberries попала под санкции Украины
21:19
Весь мир
Лодка с мигрантами из Сирии и Ирака затонула в Эгейском море
21:18
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе появились на светской вечеринке
21:16
Армия
Пилоты МиГ-31БМ провели воздушный бой в небе над Тверской областью
21:16
Армия
Разведчики Балтфлота отработали прыжки с парашютом на учениях под Калининградом
21:15
Общество
Власти Москвы назвали число привившихся от COVID-19 столичных пенсионеров
Все новости

Сотни людей пострадали во время уличных протестов в ЮАР
Весь мир
Сотни людей пострадали во время уличных протестов в ЮАР
Global Look Press  /  © Matthias Tödt / dpa-Zentralbild

Претория, 23 июля. Число погибших в результате беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг (ЮАР) увеличилось до 337. Большинство людей скончались от травм, полученных во время массовых протестов.

Погромы в Южно-Африканской Республике начались вечером 9 июля 2021 года в Квазулу-Натал. Причиной стал арест бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Он получил 15 месяцев лишения свободы за отказ от дачи показаний в рамках антикоррупционного расследования.

После оглашения приговора сторонники политика вышли на улицы с протестными лозунгами, а его семья призвала людей к несанкционированным митингам в соцсетях. Волнения очень быстро переросли в хаос.

Бунтующие перекрыли трассу N3, связывающую крупнейший порт штата — Дурбан с внутренними районами страны. Начались первые акты мародерства и насилия. Люди погибали от резиновых пуль, в давке или при попытке взорвать банкоматы.

Сейчас в провинциях приостановлена деятельность сотни предприятий, а действующий президент ЮАР объявил о мобилизации армии. Число погибших достигло 337 человек, 213 из которых скончались в результате насилия. Стихийный бунт претендует на звание самого массового за всю историю республики.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сотни людей пострадали во время уличных протестов в ЮАР
юар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru