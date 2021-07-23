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Юноша во время игры пырнул восьмилетнего брата ножом в живот
Происшествия
Юноша во время игры пырнул восьмилетнего брата ножом в живот
pixabay.com

Волгоград, 23 июля. Житель города Калач-на-Дону в Волгоградской области едва не зарезал брата во время игр. Потерпевший находится в больнице, а нападавший задержан.

По данным следствия, родственники играли в догонялки, а в руках у старшего юноши был нож. В какой-то момент младший мальчик получил ранение в живот и был срочно госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время полицейские устанавливают все подробности инцидента. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Неадекватный мужчина с привязанным к руке ножом пугал туристов на пляже в Севастополе.

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нож юноша задержан
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