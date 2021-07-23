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Садальский предложил разработать закон об оральном сексе после скандала с Прокловой

  /   Обновлено: 23 июля 2021 20:55
Шоу-бизнес
Садальский предложил разработать закон об оральном сексе после скандала с Прокловой
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 23 июля. Известный актер театра и кино Станислав Садальский на своей странице в Instagram едко высказался в адрес Елены Прокловой, которая вновь оказалась в центре скандала.

На днях Елена Проклова решила ответить своей коллеге, звезде киносказки «Про Красную Шапочку» Яне Поплавской. Последняя негативно высказалась об «исповеди» Прокловой в программе «Секрет на миллион». Она пристыдила актрису за откровения и интимные подробности, которыми она без стеснения делилась с многомиллионной аудиторией.

«Яночка, что ли, никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» — возмутилась Проклова.

В конфликт двух коллег зачем-то вмешался Станислав Садальский. В своей излюбленной ироничной форме он ответил Прокловой и пожелал ей физических сил для «работы в нужном направлении». По словам артиста, исповедь Елены Прокловой показала, что российское законодательство нуждается в важной поправке — законе об оральном сексе.

«Об оральном сексе... нельзя молчать! И неважно, когда человек об этом заговорил! Может, стоит нашей Думе, людям, принимающим законы, задуматься и принять закон о минете!» — сыронизировал Станислав Садальский на своей странице в Instagram.

Недавно Елена Проклова из жертвы насилия превратилась в «подозреваемую». Молодой артист заявил, что звезда кино неоднократно пыталась склонить его к интимной близости во время съемок сериала «Призраки Замоскворечья».

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