Artik & Asti представили новый альбом «Миллениум Х»

Москва, 23 июля. Популярный дуэт Artik & Asti выпустил четвертый по счету студийный альбом под названием «Миллениум Х». В пластинку вошел сингл «Истеричка», уже ставший хитом этого лета.

Новый альбом Artik & Asti уже доступен на всех аудио-платформах. Для преданных фанатов дуэт выпустил Deluxe Version пластинки «Миллениум Х». На ней все девять композиций сопровождаются комментариями исполнителей. Поклонники, которые уже оценили новую пластинку, рассчитывают, что Artik & Asti поддержут новые треки гастрольным туром. Однако группа не хочет рисковать и проводить концерты во время пандемии. Зимой дуэт чуть не оштрафовали за несоблюдение санитарных норм на их выступлении.

Альбом «Миллениум Х» стал четвертым полноформатным альбомом дуэта Artik & Asti. Чтобы подогреть интерес фанатов к пластинке, артиста сделали оригинальную акцию перед релизом. Они развешали виртуальные «замки любви» на мостах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Нашедшие эти обозначения получали QR-код, с помощью которого можно было попасть на закрытое прослушивание «Миллениум Х».

На днях рэпер Канье Уэст анонсировал выход десятого студийного альбома Donda. Пластинка будет представлена во время шоу, которое пройдет на стадионе Mercedes Benz в Атланте.