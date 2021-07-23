Безопасность и процветание: журналисты ЦАР призвали страны Африки сотрудничать с Россией

Банги, 23 июля. Центральноафриканские журналисты рассказали про опасность дестабилизации ситуации в некоторый африканских странах.

Эксперты отмечают, что все чаще на Черном континенте происходят попытки убийств президентов различных государств, что отрицательно влияет на общественную безопасность. По их мнению, жизни африканских лидеров находятся под угрозой, а привилегированные классы сталкиваются с ростом явного насилия, похищениями и грабежами.

В связи с этим наиболее актуальным, по мнению авторов статьи, звучит высказывание президента России Владимира Путина, который заявил о готовности РФ предоставить все необходимое Африке для обеспечения безопасности.

Ранее правоохранительные органы Мадагаскара предотвратили покушение на законно избранного главу республики Андри Радзуэлину.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов объяснил, как попытка устранения мадагаскарского лидера связана с желанием Радзуэлины укрепить отношения с Россией.