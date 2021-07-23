Расписание соревнований Олимпиады-2020 на 24 июля

Олимпийские игры в Токио официально стартовали. Завтра, 24 июля, в первый соревновательный день на Играх будут разыгрываться 11 комплектов наград.

На Олимпиаде в бой вступают российские теннисисты, стрелки, велосипедисты, дзюдоисты, фехтовальщики, команды по волейболу, баскетболу 3х3, водному поло и спортсмены из других видов спорта.

ФАН приводит расписание первого соревновательного дня с участием российских спортсменов.

Бадминтон. Групповой этап

Ким Аструп/Андерс Расмуссен (Дания) — Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) — 7:00

Баскетбол 3х3. Групповой этап

Россия — Япония, женщины — 4:15

Россия — Китай, женщины — 8:00

Россия — Китай, мужчины — 9:00

Нидерланды — Россия, мужчины, — 16:00

Бокс. Квалификация. 1/16 финала

Женщины до 69 кг. Саадат Далгатова (Россия) — Байсон Маникон (Тайланд) — 5:48

Женщины до 57 кг. Людмила Воронцова (Россия) — Ирма Теста (Италия) — 11:00

Водное поло. Групповой этап

Китай — Россия, женщины — 13:50

Волейбол. Групповой этап

Россия — Аргентина, мужчины — 8:20

Пляжный волейбол. Групповой этап

Россия — Испания, мужчины — 10:00

Спортивная гимнастика. Квалификация

Многоборье, личное первенство, группа 1: Давид Белявский, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян, Александр Карцев, Владислав Поляшов — 04:00

Дзюдо

Мужчины до 60 кг. Предварительный раунд: Роберт Мшвидобадзе (Россия) — не определен — 5:00

Женщины до 48 кг. 1/16 финала: Ирина Долгова (Россия) — Сония Бхатта (Непал) — 5:10

Конный спорт. Квалификация

Выездка, индивидуальное первенство: Инесса Меркулова, Александра Максакова, Татьяна Костерина — 11:00

Плавание. Предварительные заплывы

Мужчины, 400 м, комплексное плавание: Максим Ступин — 13:00

Мужчины, 400 м, вольный стиль: Александр Егоров, Мартин Малютин — 13:30

Женщины, 100 м, баттерфляй: Арина Суркова, Светлана Чимрова — 13:35

Мужчины, 100 м, брасс: Антон Чупков, Кирилл Пригода — 14:35

Женщины, 4х100 м, вольный стиль: Россия — 14:48

Стрельба из лука

Микст, командное первенство, 1/8 финала: Турция — Россия — 4:46

Теннис

Мужчины, 1/32 финала: Александр Бублик (Казахстан) — Даниил Медведев (Россия) — 5:00

Мужчины, 1/32 финала: Аслан Карацев (Россия) — Томми Пол (США) — 5:00

Женщины, 1/32 финала: Сара Серрани (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:00

Мужчины, парный разряд, 1/16 финала: Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Рам Раджив/Франсис Тиафо (США) — 5:00

Женщины, парный разряд, 1/16 финала: Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия) — 5:00

Настольный теннис. Квалификация

Женщины, раунд-I: Яна Носкова (Россия) — Притика Паваде (Франция) — 8:15

Мужчины, раунд-I: Кирилл Скачков (Россия) — Дмитрие Леваяц (Сербия) — 8:15

Тхэквондо

Мужчины, до 58 кг, 1/8 финала: Михаил Артамонов (Россия) — Мохамед Жендуби (Тунис) — 4:56

Тяжелая атлетика

Женщины до 49 кг, группа B, квалификация: Кристина Соболь — 3:50

Медали

Медали будут разыгрываться в стрельбе из пневматической винтовки у мужчин и женщин, велоспорте, в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин, в стрельбе из лука среди смешанных команд, в дзюдо среди женщин и мужчин, в фехтовании, в тхэквондо.

24 июля. Расписание финалов

Стрельба

10 м, пневматическая винтовка, женщины — 4:45

Российские участницы: Анастасия Галашина, Юлия Каримова

10 м, пневматический пистолет, мужчины — 9:30

Российские участники: Артем Черноусов, Вадим Мухаметьянов

Велошоссе

Групповая гонка, мужчины — 5:00

Российские участники: Павел Сиваков, Александр Власов, Ильнур Закарин

Тяжелая атлетика

До 49 кг, женщины — 7:50

Российская участница: Кристина Соболь

Стрельба из лука

Смешанные команды — 10:25

Сборная России: Ксения Перова — Галсан Базаржапов

Дзюдо

До 48 кг, женщины — 12:10

Российская участница: Ирина Долгова

До 60 кг, мужчины — 12:40

Российский участник: Роберт Мшвидобадзею

Фехтование

Шпага, женщины — 13:50

Российские участницы: Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина

Сабля, мужчины — 14:20

Российские участники: Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов

Тхэквондо

До 49 кг, женщины — 14:30

До 58 кг, мужчины — 14:45

Российский участник: Михаил Артамонов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.

Желаем успехов и медалей российским спортсменам!