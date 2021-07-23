Топ-5 самых абсурдных заблуждений звезд российского шоу-бизнеса на тему вакцинации

Второе лето коронавирусная инфекция шагает по планете и, судя по всему, только крепнет и пополняется новыми штаммами. А, пожалуй, единственное спасение — вакцинация — почему-то воспринимается враждебно антипрививочниками, в ряды которых затесались и знаменитости. ФАН знакомит вас со звездами российского шоу-бизнеса — противниками вакцинации — и их абсурдными заблуждениями.

Анастасия Волочкова

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Скандально известная экс-прима российского балета и заслуженная артистка России Анастасия Волочкова не собирается вакцинироваться. Королева шпагата отмечала, что вакцина от коронавируса может привести к образованию раковых опухолей и даже к ВИЧ. Она также говорила, что сама ситуация с буйством пандемии не что иное, как политические игры. Да и маски, которые призваны защитить от вируса, передающегося воздушно-капельным путем, — бессмысленны.

В противовес мнению балерины ФАН публикует мнение врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Сергея Вознесенского. В отличие от танцовщицы, эксперт считает, что вакцинация не приведет ни к ВИЧ, ни к онкологии.

Егор Бероев

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Говоря об абсурдных заявлениях о вакцинации, нельзя не вспомнить оскандалившегося на церемонии «ТЭФИ — Летопись Победы» актера Егора Бероева. Накануне Дня памяти и скорби артист сравнил ужесточение антикоронавирусных ограничений ввиду роста заболевания коронавирусом с Холокостом. В момент награждения он вышел на сцену с желтой звездой на груди и сделал неуместное заявление. Такой выпад не оценили коллеги Бероева, вся общественность всколыхнулась, в особенности данное сравнение задело представителей еврейских организаций.

Мария Шукшина

Пресс-служба Московского государственного академического театра «Русская песня» /

Советская и российская актриса, телеведущая Мария Шукшина открыто выступила против вакцинации. Кроме того, она нередко обращает внимание на некую дискриминацию среди привитых и не привитых граждан. Заслуженная артистка РФ развернула целую кампанию против принудительной вакцинации. На созданных ею круглых столах различного рода эксперты и даже врачи высказываются против вакцинации.

К слову, именно врачей считают самой опасной прослойкой антипрививочников. Почему — объяснил исполнительный директор АНО «Благотворительная больница», врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Иевков.

Никита Джигурда

Pr Scr youtube.com / Чикен Карри

Эпатажного актера, певца, шоумена Никиту Джигурду также можно причислить к скептикам. Он не поддерживает вакцинацию, а уж в отношении ужесточения мер и вовсе категоричен. В социальных сетях он делится с подписчиками мыслями на тему прививочной кампании. Артист полагает, что вакцинация необходима для тотального контроля над людьми, также он не исключает в этом плане вмешательство иностранных государств.

На мнение звезды нашлось мнение эксперта. Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов призвал забыть о чипировании.

Виктория Боня

instagram.com / @victoriabonya

Тема влияния коронавируса на женский организм в период ожидания ребенка волнует если не всех, то многих будущих родителей. Так, звезда «Дома-2», блогер, телеведущая Виктория Боня считала, что прививка от коронавируса может отразиться на репродуктивной функции граждан. Каким образом происходят изменения, знаменитость не указывает, однако Роспотребнадзор заявил, что разработанные в России вакцины от коронавируса не влияют на способность людей к производству потомства. С этим же согласилась акушер-гинеколог Мария Губарева.

Разного рода инфлюенсеры порой открыто высказывают свое мнение в социальных сетях на самые различные темы, при этом не являясь экспертами в той или иной области. Поэтому всегда следует доверять мнению специалистов, даже если у них не так много подписчиков в Instagram.