Энтони Ипполито сыграет молодого Аль Пачино в мини-сериале о создании «Крестного отца»

Лос-Анджелес, 23 июля. Актер Энтони Ипполито, известный по сериалам «Великая армия» и «Бездельник», сыграет молодого Аль Пачино в новом проекте от Paramount+ под названием «Предложение».

В основу сериала легла автобиография продюсера Альберта С. Радди, который за свою карьеру дважды становился лауреатом премии «Оскар». Именно он вместе с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой создал культовую ленту о мафии «Крестный отец».

Шоу в подробностях расскажет, как создавалась культовая гангстерская драма, получившая 11 номинаций на «Оскар». Роль Аль Пачино в молодости досталась Энтони Ипполито. В Сети уже начали сравнивать фотографии двух актеров и обсуждать их сходства.

EXCLUSIVE: Anthony Ippolito has been tapped to play Al Pacino in Paramount+’s upcoming limited series #TheOffer, about the making of #TheGodfather https://t.co/6oZq6m50SS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 22, 2021

Помимо Ипполито, в сериале «Предложение» сыграют Майлз Теллер («Одержимость»), Дэн Фоглер («Фантастические твари»), Мэттью Гуд («Хранители») и Патрик Галло («Ирландец»). Сценарий к шоу напишут Никки Тоскано и Майкл Толкин. Режиссером выступит автор «Рокетмена» — Декстер Флетчер.

Ранее стриминговый сервис Hulu показал трейлер нового мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей». Одну из главных ролей в проекте сыграла актриса Николь Кидман.