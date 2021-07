Энтони Ипполито сыграет молодого Аль Пачино в мини-сериале о создании «Крестного отца»

Лос-Анджелес, 23 июля. Актер Энтони Ипполито, известный по сериалам «Великая армия» и «Бездельник», сыграет молодого Аль Пачино в новом проекте от Paramount+ под названием «Предложение».

В основу сериала легла автобиография продюсера Альберта С. Радди, который за свою карьеру дважды становился лауреатом премии «Оскар». Именно он вместе с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой создал культовую ленту о мафии «Крестный отец».

Шоу в подробностях расскажет, как создавалась культовая гангстерская драма, получившая 11 номинаций на «Оскар». Роль Аль Пачино в молодости досталась Энтони Ипполито. В Сети уже начали сравнивать фотографии двух актеров и обсуждать их сходства.

EXCLUSIVE: Anthony Ippolito has been tapped to play Al Pacino in Paramount+’s upcoming limited series #TheOffer, about the making of #TheGodfather https://t.co/6oZq6m50SS