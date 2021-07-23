Евгения Медведева пожелала терпения и выдержки российским атлетам на Олимпиаде в Токио

Москва, 23 июля. Титулованная российская фигуристка Евгения Медведева записала видеообращение к олимпийской сборной России, в котором пожелала атлетам «выдержки и терпения» в Токио.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева поздравила всех россиян с началом международного турнира в Токио. Она опубликовала короткий ролик в Instagram-аккаунте, в котором обратилась со словами поддержки к российским олимпийцам. Медведева отметила, что атлетов ждут на Олимпиаде серьезные испытания, ведь соревнования проходят в «непростое время» COVID-19.

«Давайте пожелаем нашей сборной, которая совсем скоро выйдет на Олимпийскую арену на открытие, здоровья, выдержки, терпения и, конечно же, новых рекордов. Болеем за наших в Токио!» — сказала Медведева.

В Японии российские олимпийцы выступят под нейтральным флагом и названием ROC (Russian Olympic Committee) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Вместо национального гимна на награждении будет звучать музыка Петра Чайковского. Вице-президент Федерации футбола Ленинградской области Алексей Игонин уверен, что эти условия не скажутся на результатах российских атлетов.