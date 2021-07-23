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Маргарита Соколова попала в больницу, где лечат МакSим

  /   Обновлено: 23 июля 2021 19:56
Общество
Маргарита Соколова попала в больницу, где лечат МакSим
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 23 июля. Официальный представитель тяжелобольной МакSим Маргарита Соколова госпитализирована в ту же больницу, где в искусственной коме лежит певица.

Соколова вышла на связь с поклонниками в популярной соцсети и сообщила им о собственной госпитализации. По словам менеджера Марины Максимовой, известной как МакSим, она находится в одном медучреждении со своей подопечной. Представитель знаменитости попросила за нее не беспокоится и рассказала, в каком состоянии сейчас находится эстрадная артистка.

«Ничего страшного нет, прохожу обследование и долечиваюсь. <...> Могу точно сказать . У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения что все будет хорошо», — написала Соколова.

По словам директора, у МакSим действительно есть проблемы с легкими и изменения тоже в организме есть, но они присутствуют у всех, кто так же тяжело болеет после заражения COVID-19.

МакSим попала в больницу в середине июня после концерта в Казани. С 18 июня она находится в состоянии медикаментозного сна. Врачи делают все возможное, чтобы звездная пациентка выздоровела.

Накануне врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин сообщил, что по результату КТ состояние МакSим ухудшилось, а внутренний орган начал разрушаться. По его словам, в легких певицы скапливается жидкость.

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соколова певица макsим
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