Еще недавно о бытовых устройствах, способных самостоятельно справляться с мытьем окон, никто и не слышал: этот вид уборки был исключительной привилегией человека. К примеру, для очистки массивных окон и стеклянно-зеркальных элементов облицовки высотных зданий и по сей день принято приглашать промышленных альпинистов. Однако буквально пару лет назад на российском рынке техники появились роботы-мойщики окон, или автоматические стеклоочистители. И если вначале их приобретали в основном клининговые компании, то теперь устройства получили распространение и в быту. На выбор пользователей производители предлагают более сотни моделей мойщиков в широком ценовом диапазоне. Автоматические стеклоочистители долговечны, быстро работают и, что самое главное, обеспечивают безопасное мытье окон. Да и, в конце концов, за ними просто интересно наблюдать, неспешно попивая кофе и «познавая дзен». ФАН рассказывает, каким должен быть лучший робот-мойщик окон, предлагает обзор наиболее популярных моделей, представленных в продаже в 2021 году, и обращает внимание читателей на некоторые нюансы, способствующие успешному выбору этих устройств.

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Что может делать робот-мойщик окон?

Многие полагают, что робот-мойщик окон позволяет лишь чистить оконные стекла — во всяком случае, об этом говорит само название агрегата. Однако это совсем не так: поскольку устройство отлично держится на вертикальных и горизонтальных поверхностях, благодаря силе всасывания его можно также с успехом применять для очистки кафеля, зеркал и даже потолочной плитки. Кроме того, отлично проявляют себя роботы-мойщики при очистке моющихся обоев — при условии, что они гладкие и лежат ровно.

Принцип работы автоматического стеклоочистителя

Принцип функционирования автоматических устройств для мойки окон сходен с принципом работы робота-пылесоса. Разница лишь в том, что его щетка отмывает не пол, а стеклянную поверхность. В остальном же мойщик окон, как и робот-пылесос, самостоятельно последовательно передвигается по поверхности до того времени, пока процесс уборки не будет завершен.

На рынке принято подразделять роботы-мойщики окон на два вида — магнитные и вакуумные. Первые из них имеют наиболее простую конструкцию и, как следствие, являются более бюджетными. В их составе два ведущих элемента, которые закрепляют по разные стороны окна. На внешней стороне размещена чистящая щетка, а с внутренней стороны ее удерживает на поверхности мощный магнит. В свою очередь, вакуумные мойщики предусматривают всего один элемент конструкции, он крепится на внешней стороне окна и, благодаря специальной технологии, робот надежно и плотно «прилипает» к стеклу. Это наиболее современный и удобный вариант мойщиков, устройства такого типа активно используют как для очистки окон, так и для работы с любыми другими стеклянными и зеркальными поверхностями.

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Как выбрать робот-мойщик окон для квартиры

Стоит сказать, что, несмотря на немалое внешнее сходство разных моделей роботов-мойщиков, функционально эти устройства зачастую довольно сильно отличаются друг от друга. Вот почему, выбирая этого миниатюрного помощника по хозяйству, следует ближе познакомиться с принципами его работы и особенностями каждой модели. Так, качество роботов во многом зависит от технических параметров, зная которые, вы выберете для себя модель, оптимальную с точки зрения функционала, сложности и объема решаемых задач. К примеру, далеко не все устройства способны качественно работать со стеклами разной толщины. Остановимся кратко на основных параметрах, на которые стоит обращать внимание, выбирая автоматический стеклоочиститель для дома.

Форма модели. Роботы-мойщики окон бывают круглые (овальные) и квадратные (четырехугольные). У первых небольшой корпус, они выполнены в форме восьмерки и оснащены круглыми насадками для тряпок. Они более легкие, мобильные и быстрые. Однако очевидным минусом овальных роботов является физическая невозможность промыть углы, поэтому по окончании уборки владельцу робота придется дополнительно пройтись по ним тряпкой. Квадратные роботы являются более дорогостоящими, медлительными и тяжеловесными, однако гораздо лучше приспособлены для очистки труднодоступных мест.

Размеры и масса. Следует учитывать, что далеко не все устройства подойдут для очистки небольших поверхностей. Особенно это касается более габаритных квадратных роботов.

Мощность. Чем робот мощнее, тем лучше он удерживается на поверхностях и тем качественнее отмывает загрязнения.

Режимы уборки. Большинство моделей предусматривает режим как сухой, так и влажной уборки, а значит, на стекло можно распылить воду из пульверизатора или моющее средство, которым может стать любая качественная бытовая химия, предназначенная для мойки окон. При этом совершенно необязательно приобретать эти средства в фирменных магазинах для роботов-мойщиков, так вы сможете значительно сэкономить, не потеряв в качестве уборки. Хорошо, если модель наделена специальным резервуаром для моющего средства: это поможет избежать непосредственного контакта с бытовой химией, что является особенно важным для аллергиков.

Наличие и объем аккумулятора. От обычной электрической сети работают практически все роботы-мойщики. Однако весьма удобно, если модель также предусматривает работу от встроенного аккумулятора, пусть он и позволяет проводить уборку в автономном режиме не более получаса. Кроме того, благодаря аккумулятору устройство удержится на поверхности, если в электросети случится перебой.

Скорость работы. Чем выше скорость модели, тем быстрее ваш робот-мойщик окон завершит поставленную задачу. Наиболее совершенные устройства очищают за одну минуту до пяти квадратных метров стеклянной поверхности.

Управление. Самые простые модели роботов-мойщиков предполагают простое ручное кнопочное управление, более продвинутые устройства снабжены пультами дистанционного контроля работы, а самые высокотехнологичные стекломойщики могут получать команды со специализированных мобильных приложений.

Возможность тестирования модели. Еще один совет: выбирая автоматический стеклоочиститель, вы сможете развеять все свои сомнения, если возьмете это устройство на тест-драйв. Разумеется, обычный магазин вряд ли согласится предоставить вам такую возможность, а вот многие клининговые компании вполне охотно сдадут устройство в суточную аренду, чтобы вы могли понять, устраивает ли вас функционал, качество и степень удобства эксплуатации мойщика.

Какой робот-мойщик окон в 2021 году лучше: топ-7 по версии ФАН

Как уже было сказано, роботы-мойщики окон представлены на рынке немалым количеством моделей, от бюджетных до самых продвинутых. Чтобы сделать правильный выбор, важно хорошо понимать отличия роботов друг от друга, знать их плюсы и минусы, осознавать реальные возможности и функционал. Все это отлично знают эксперты и реальные покупатели, на основе мнений которых мы и составили наш независимый рейтинг.

Робот-стеклоочиститель dBot W100

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Предназначением робота-мойщика окон dBot с передовым вакуумным сцеплением является очистка окон, зеркал и кафеля. Пользователь может проводить как сухую, так и влажную уборку. Предусмотрено три разных режима работы. Управление осуществляется с дистанционного пульта и существенно облегчается благодаря светодиодной и звуковой индикации. Потребляемая мощность робота — 80 Вт, у него есть встроенный аккумулятор. Идеален для мытья балкона, высоких рам и глухих створок, однако не в состоянии добраться до углов. В комплекте поставки, помимо самого устройства, есть пульт ДУ, адаптер питания, страховочный шнур и удлинитель.

Робот-стеклоочиститель Xiaomi Hutt DDC55

prt scr market.yandex.ru /

Робот-мойщик окон Xiaomi обеспечивает совершенно новые стандарты чистоты. У него мощная сила всасывания и впечатляющая глубина очистки. Невероятно, но эта модель способна сама распознавать степень загрязнения поверхности и выполнять авторегулировку интенсивности очистки, а также определять границы поверхности и прокладывать самый оптимальный маршрут для наиболее качественного мытья. При этом устройство сильно не шумит и не наносит вреда рабочей поверхности. А интеллектуальные датчики обеспечивают его надежную защиту от падения, поэтому прибор можно смело отправлять даже на самую большую высоту. Запаса энергии встроенного аккумулятора хватит на 20 минут автономной работы.

Робот-стеклоочиститель HOBOT 188

prt scr market.yandex.ru /

Работающий как от сети, так и от аккумулятора робот-мойщик окон Hobot успешно справляется с очисткой окон, кафельной плитки и зеркал. Производитель предусмотрел возможность влажной и сухой уборки. Конструкция предполагает надежное вакуумное сцепление модели с рабочей поверхностью. При этом робот сам определяет зону уборки и автоматически останавливается по завершении процесса. Есть световая и звуковая индикация, а также дистанционное управление. Правда, при влажной уборке пользователю придется подгадывать с количеством моющего средства, так как при его переизбытке робот может «полосить», как отмечают некоторые владельцы. Кроме того, производитель не рекомендует использовать устройство при дождливой погоде.

Atvel робот-мойщик окон Zorro Z5

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«Оставьте геройство для Zorro Z5», — призывает производитель этой модели в аннотации к ней. И это не пустые слова: благодаря отличному сцеплению, общей надежности и высокому качеству мойки это устройство можно с успехом применять как для мытья кафельных стен, так и для безопасной очистки оконных стекол даже на большой высоте. И пусть ваш высокоманевренный Зорро геройствует, воображая себя промышленным альпинистом, а вы тем временем сможете заварить ароматный чай и наблюдать за работой своего верного помощника, при необходимости управляя им через мобильное приложение с любого расстояния. Важные особенности модели — способность работать на узких оконных рамах, а также на поверхностях без рам, наличие функции очистки колес, низкий уровень шума.

Робот-стеклоочиститель REDMOND RV-RW001S

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Робот-мойщик окон от известного бренда Redmond позволяет за короткое время качественно очистить оконное стекло при условии, что оно ограничено рамой и не имеет трещин и других повреждений. Эта модель с вакуумным сцеплением обладает немалым интеллектом — к примеру, она способна в автоматическом режиме определять зону уборки, а по окончании процесса оповещать об этом владельца специальным звуковым сигналом. Управление роботом осуществляется через мобильное приложение. В комплекте предусмотрены дистанционный пульт, зарядное устройство, удлинитель и страховочный шнур, тряпка для мытья и чистящие салфетки. Модель обеспечивает низкий уровень шума, имеет потребляемую мощность 80 Вт и встроенный аккумулятор, однако полный функционал доступен лишь при работе от сети.

Робот-мойщик окон Cleanbot

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Робот-мойщик окон Cleanbot представляет собой многофункциональный агрегат, способный самостоятельно производить очистку окон и прочих гладких поверхностей. Причем эта модель имеет особый алгоритм, который позволяет ей имитировать движения человеческих рук в процессе работы. Кроме того, робот легко выстраивает оптимальный путь, распознает края окна и держится на поверхности без магнитов. Передвижение осуществляется с помощью колес, покрытых многоразовыми салфетками. Благодаря этому робот не оставляет следов на поверхности. Все это позволяет устройству полностью очистить окно, зеркала или кафель от пыли и грязи даже в труднодоступных местах. Впрочем, направлять робота вы можете и самостоятельно, используя дистанционный пульт управления.

Робот-стеклоочиститель iBoto Win 289

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Робот-мойщик окон iboto является надежным технологическим новшеством, предназначенным для сухой либо влажной мойки стеклянных и зеркальных поверхностей или кафеля. Вакуумное сцепление обеспечивает надежность и долговечность модели, а также способствует повышению качества очистки. Модель в автоматическом режиме определяет зону уборки, легко обходит препятствия и способна работать даже на стеклах без рам. Робот моет быстро, не слишком шумит и не оставляет разводов на рабочей поверхности, а наличие специальной индикации позволяет ему оповестить хозяина об окончании уборки. Правда, некоторые пользователи жалуются, что устройство часто «застревает» на резинках у краев оконных рам и требуется его перезапуск.