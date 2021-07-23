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АТОР назвала регионы России, куда туристы едут за фруктами
Общество
АТОР назвала регионы России, куда туристы едут за фруктами
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 23 июля. Путешественники из России во время отпусков стараются восполнить запасы витаминов, поэтому они покупают и едят много фруктов, рассказали в АТОР.

Чаще всего за натуральными витаминами едут жители Северо-Западного региона, Москвы, Бурятии, Южно-Сахалинска и Камчатки. Туристы из перечисленных областей, в большинстве случаев, выбирают те фрукты, которые не произрастают в их регионах, объяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в Крыму многие отдыхающие покупают персики. Сезон их созревания приходится с конца июля по сентябрь. Чернику выбирают те туристы, которые проводят отпуска на территории от Калининградской области до Хабаровского края. Виноград, в свою очередь, пользуется популярностью в Дагестане, сообщили специалисты.

Главное богатство Дагестана — местные жители, считают туристы, прибывшие в республику на отдых из разных субъектов Российской Федерации. Они также призвали сограждан путешествовать по регионам страны.

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россия фрукты туризм
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