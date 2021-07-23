Важность индексации пенсий для ряда россиян оценил сенатор Рязанский

Москва, 23 июля. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский озвучил свое мнение по индексации выплат некоторым гражданам.

Несколько министерств будет работать над темой включения в бюджет на следующий год индексации выплат работающим пенсионерам. Член Совфеда Валерий Рязанский рассказал, что в данном вопросе необходимо руководствоваться адресностью. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

Важно определить те ресурсы, которые будут предоставлены для надлежащего законодательного оформления правок, отмечает сенатор. Помимо этого, необходимо выяснить, какое количество людей действительно нуждается в индексации. Так, к 2016 году работающих пенсионеров в России насчитывалось 16 млн граждан, однако впоследствии их число снизилось до 9 млн человек.

Статистика показывает, что на один минимальный размер оплаты труда работает порядка 1,2 млн россиян. Около 1,5 млн жителей страны получает до 1,5 МРОТ. Примерно 7 млн людей в России живет на 3-4 МРОТ, указывает Рязанский. Все остальные граждане, по его мнению, в индексации не нуждаются по причине приличного достатка.

Страховые пенсии, по оценкам СМИ, вырастут в стране на 5,9%. Соответствующие корректировки прописываются в бюджете ПФР на 2022 год.