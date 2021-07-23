Терапевт дал советы по профилактике тромбоза после коронавируса

Москва, 23 июля. Основные способы профилактики тромбоза среди людей, которые перенесли коронавирус, перечислил фармаколог и терапевт Андрей Кондрахин.

Образование тромбов является одним из возможных последствий коронавируса. Он является крайне опасным для здоровья и может привести к инсультам и инфарктам, добавил Кондрахин. В группе риска, по его словам, находятся люди с варикозом, тромбофлебитами, мерцательной аритмией и геморроем. Им особенно важно следить за состоянием здоровья.

«После выписки им нужно сдать анализ на свертываемость крови. В случае увеличенных показателей, им нужно принимать кроворазжижающие препараты до улучшения состояния», — цитирует его Lenta.ru.

Кроме того, таким пациентам нужно пить достаточное количество воды, пояснил медик. Употребление жидкости является простым способом предотвращения сгущения крови.

Коронавирус наносит большой удар по всему организму. Для восстановления здоровья необходимо соблюдать особую диету, которая основывается на большом количестве витаминов и белка. Кроме того, нужно употреблять большое количество воды.