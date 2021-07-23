Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 19:58
19:56
Общество
Руководство Пулково намерено вернуть курилки в аэропорт до конца года
19:54
Весь мир
Мощные снегопады обрушились на несколько регионов Африки
19:53
Общество
Эксперт рассказал, почему россияне не знают имен олимпийцев
19:53
Шоу-бизнес
Александр Олешко объяснил, почему развелся с женой спустя полгода совместной жизни
19:48
Общество
Бездомных в Петербурге начнут прививать от коронавируса
19:47
Общество
Энтони Ипполито сыграет молодого Аль Пачино в мини-сериале о создании «Крестного отца»
19:46
Политика
Марков вскрыл причины, из-за которых Литва просит у ЕС денег на колючую проволоку
19:45
Общество
Дома столицы Дона рушатся после дождя
19:44
Спорт
Евгения Медведева пожелала терпения и выдержки российским атлетам на Олимпиаде в Токио
19:44
Украина
Киевские радикалы борются против возведения мемориала в Бабьем Яру
Все новости

Терапевт дал советы по профилактике тромбоза после коронавируса

  /   Обновлено: 23 июля 2021 19:31
Общество
Терапевт дал советы по профилактике тромбоза после коронавируса
pixabay.com  /  Narupon Promvichai

Москва, 23 июля. Основные способы профилактики тромбоза среди людей, которые перенесли коронавирус, перечислил фармаколог и терапевт Андрей Кондрахин.

Образование тромбов является одним из возможных последствий коронавируса. Он является крайне опасным для здоровья и может привести к инсультам и инфарктам, добавил Кондрахин. В группе риска, по его словам, находятся люди с варикозом, тромбофлебитами, мерцательной аритмией и геморроем. Им особенно важно следить за состоянием здоровья.

«После выписки им нужно сдать анализ на свертываемость крови. В случае увеличенных показателей, им нужно принимать кроворазжижающие препараты до улучшения состояния», — цитирует его Lenta.ru.

Кроме того, таким пациентам нужно пить достаточное количество воды, пояснил медик. Употребление жидкости является простым способом предотвращения сгущения крови.

Коронавирус наносит большой удар по всему организму. Для восстановления здоровья необходимо соблюдать особую диету, которая основывается на большом количестве витаминов и белка. Кроме того, нужно употреблять большое количество воды.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Терапевт дал советы по профилактике тромбоза после коронавируса
коронавирус COVID-19 кондрахин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru