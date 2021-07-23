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Все могло быть по-другому: киевский дипломат раскрыл главную ошибку Украины в 90-е
Политика
Все могло быть по-другому: киевский дипломат раскрыл главную ошибку Украины в 90-е
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 июля. Украина допустила критическую ошибку в 90-е годы, которая стоила ей государственного переворота в 2014, заявил киевский дипломат Александр Чалый.

Своей точкой зрения на развитие Украины и ошибку в политике Киева Чалый поделился в интервью с радиостанцией «Хвыля». Как отметил экс-министр иностранных дел страны, в девяностые у бывшей советской республики был огромный потенциал для развития, а принципы, которым должна была следовать страна, были закреплены в декларации о независимости страны. Этими принципами стали соблюдение международного нейтралитета и отказ от ядерных вооружений.

Возложенные на себя обязательства Украина закрепила в Будапештском меморандуме, который своими подписями заверили тогдашние лидеры России, США и Великобритании. Однако почти сразу после подписания, под конец 90-х годов, украинские власти «забыли» о документе и взяли курс на вступление в НАТО, что и стало их главной ошибкой, вспоминает украинский дипломат.

«Перед нами открывался фантастический, конструктивный путь, если бы мы пошли (по нему. — Прим. ФАН.), мы бы никогда не имели 14-го года. То есть положить в основу своей политики Будапештский меморандум», — подчеркнул Чалый.

Вступить в НАТО Украина не сможет, уверен дипломат. Причиной тому является совокупность геополитических причин и баланс сил на международной арене, резюмировал Чалый.

С Североатлантическим Альянсом у Киева связано множество надежд и чаяний. В беседе с Федеральным агентством новостей политический аналитик Владимир Соловейчик раскрыл планы Украины подтолкнуть НАТО к началу военной интервенции в Крым.

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украина история будапештский меморандум нейтралитет 90-е
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