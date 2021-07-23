Россиянам объяснили, почему после прививки от коронавируса нет антител

Москва, 23 июля. Антитела после вакцинации от коронавируса могут не вырабатываться по нескольким причинам. По данным Роспотребнадзора, с этим сталкиваются около 10% привитых россиян.

Антитела могут не вырабатываться в силу индивидуальных особенностей. Однако это не означает, что прививка не сработала и человек уязвим перед COVID-19. Эксперты выделяют пять причин этого феномена.

Чаще всего люди сдают не тот тест. Многие лаборатории делают тесты на N-белок, но они необходимы переболевшим пациентам, а не привитым. Тем, кто перенес коронавирус нужно сдавать тест на S-белок.

Прием некоторых препаратов может помешать выработке антител. К их числу эксперты относят кортикостероиды, цитостатики, а также биологическую иммуносупрессивную терапию, как пишет издание ГЛАСС. Дефицит микроэлементов в организме, злоупотребление алкоголем и стрессовые ситуации также могут негативно сказаться на выработке антител.

Тест может не показать наличие антител после прививки вакциной на аденовирусных векторах, если у человека есть иммунитет к используемым аденовирусам-носителям. Также у пациента может быть особенность иммунной системы, из-за которой антитела не формируются ни после прививки, ни после болезни.