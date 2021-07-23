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Россиянам объяснили, почему после прививки от коронавируса нет антител
Общество
Россиянам объяснили, почему после прививки от коронавируса нет антител
Невские Новости

Москва, 23 июля. Антитела после вакцинации от коронавируса могут не вырабатываться по нескольким причинам. По данным Роспотребнадзора, с этим сталкиваются около 10% привитых россиян.

Антитела могут не вырабатываться в силу индивидуальных особенностей. Однако это не означает, что прививка не сработала и человек уязвим перед COVID-19. Эксперты выделяют пять причин этого феномена.

Чаще всего люди сдают не тот тест. Многие лаборатории делают тесты на N-белок, но они необходимы переболевшим пациентам, а не привитым. Тем, кто перенес коронавирус нужно сдавать тест на S-белок.

Прием некоторых препаратов может помешать выработке антител. К их числу эксперты относят кортикостероиды, цитостатики, а также биологическую иммуносупрессивную терапию, как пишет издание ГЛАСС. Дефицит микроэлементов в организме, злоупотребление алкоголем и стрессовые ситуации также могут негативно сказаться на выработке антител.

Тест может не показать наличие антител после прививки вакциной на аденовирусных векторах, если у человека есть иммунитет к используемым аденовирусам-носителям. Также у пациента может быть особенность иммунной системы, из-за которой антитела не формируются ни после прививки, ни после болезни.

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