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Самарский музей модерна расскажет о сне и пограничных состояниях
Общество
Самарский музей модерна расскажет о сне и пограничных состояниях
vk.com  /  Самарский музей модерна

Самара, 23 июля. Выставка под названием «Сон» открылась в музее модерна. Она посвящена представлениям о сне на рубеже XIX-XX веков. Экспозиции раскрывают разные аспекты темы: от бытовых до мистических, пограничных состояний психики.

«На выставке тема сна раскрывается с разных точек зрения: сон и его обстановка, техники сна, влияние на сон внешних или внутренних раздражителей, исследование сна как физического процесса, интерпретация сновидений и др. Выставка – путь от спальни и аптеки с лекарствами через бессонницу в сам сон и дальше – в его интерпретацию с помощью сонника и сказочных историй», — сообщают организаторы проекта.

Экспозиции наполнены экспонатами из коллекций и архивов нескольких музеев и библиотек Самары. Выставка будет работать до 24 октября.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре вернули на прежнее место памятник Владимиру Высоцкому. Композиция работы Михаила Шемякина размещена у дворца спорта на улице Молодогвардейской.

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самара сон культура история музеи модерн
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