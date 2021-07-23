Самарский музей модерна расскажет о сне и пограничных состояниях

Самара, 23 июля. Выставка под названием «Сон» открылась в музее модерна. Она посвящена представлениям о сне на рубеже XIX-XX веков. Экспозиции раскрывают разные аспекты темы: от бытовых до мистических, пограничных состояний психики.

«На выставке тема сна раскрывается с разных точек зрения: сон и его обстановка, техники сна, влияние на сон внешних или внутренних раздражителей, исследование сна как физического процесса, интерпретация сновидений и др. Выставка – путь от спальни и аптеки с лекарствами через бессонницу в сам сон и дальше – в его интерпретацию с помощью сонника и сказочных историй», — сообщают организаторы проекта.

Экспозиции наполнены экспонатами из коллекций и архивов нескольких музеев и библиотек Самары. Выставка будет работать до 24 октября.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре вернули на прежнее место памятник Владимиру Высоцкому. Композиция работы Михаила Шемякина размещена у дворца спорта на улице Молодогвардейской.