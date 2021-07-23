Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 19:57
19:56
Общество
Руководство Пулково намерено вернуть курилки в аэропорт до конца года
19:54
Весь мир
Мощные снегопады обрушились на несколько регионов Африки
19:53
Общество
Эксперт рассказал, почему россияне не знают имен олимпийцев
19:53
Шоу-бизнес
Александр Олешко объяснил, почему развелся с женой спустя полгода совместной жизни
19:48
Общество
Бездомных в Петербурге начнут прививать от коронавируса
19:47
Общество
Энтони Ипполито сыграет молодого Аль Пачино в мини-сериале о создании «Крестного отца»
19:46
Политика
Марков вскрыл причины, из-за которых Литва просит у ЕС денег на колючую проволоку
19:45
Общество
Дома столицы Дона рушатся после дождя
19:44
Спорт
Евгения Медведева пожелала терпения и выдержки российским атлетам на Олимпиаде в Токио
19:44
Украина
Киевские радикалы борются против возведения мемориала в Бабьем Яру
Все новости

Пять продуктов помогут облегчить симптомы артрита

  /   Обновлено: 23 июля 2021 19:19
Общество
Пять продуктов помогут облегчить симптомы артрита
wikipedia.org  /  Donovan Govan/CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 23 июля. Употребление некоторых продуктов может способствовать смягчению проявлений артрита, рассказали в Американской кардиологической ассоциации (AARP).

Людям с артритом рекомендуется добавить в рацион виды лососевых рыб, так как они являются источником жирных кислот омега-3. Эти вещества замедляют биологическое старение. Также в рыбе содержатся витамины А, D и Е, которые предотвращают воспалительные процессы. В меню нужно включить оливковое масло первого отжима. Оно укрепляет разрушающиеся от болезни суставы.

Вишни богаты антиоксидантами, которые благотворно влияют на здоровье костей и замедляют окислительные процессы. Пациентам с артритом рекомендуется употреблять чеснок. Растение снижает риск развития заболевания тазобедренного сустава. Врачи также советуют есть блюда со шпинатом, он смягчает боль в суставах. Полезной при артрите считается куркума.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пять продуктов помогут облегчить симптомы артрита
питание продукты артрит
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru