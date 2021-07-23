Пять продуктов помогут облегчить симптомы артрита

Вашингтон, 23 июля. Употребление некоторых продуктов может способствовать смягчению проявлений артрита, рассказали в Американской кардиологической ассоциации (AARP).

Людям с артритом рекомендуется добавить в рацион виды лососевых рыб, так как они являются источником жирных кислот омега-3. Эти вещества замедляют биологическое старение. Также в рыбе содержатся витамины А, D и Е, которые предотвращают воспалительные процессы. В меню нужно включить оливковое масло первого отжима. Оно укрепляет разрушающиеся от болезни суставы.

Вишни богаты антиоксидантами, которые благотворно влияют на здоровье костей и замедляют окислительные процессы. Пациентам с артритом рекомендуется употреблять чеснок. Растение снижает риск развития заболевания тазобедренного сустава. Врачи также советуют есть блюда со шпинатом, он смягчает боль в суставах. Полезной при артрите считается куркума.