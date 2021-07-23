Дома столицы Дона рушатся после дождя

Ростов-на-Дону, 23 июля. После проливного дождя в донской столице, который обрушился в ночь с 22 на 23 июля, многие старые городские конструкции, включая дома, просто рухнули.
В частности, один из обвалов произошел в историческом центре города, по адресу улица Социалистическая 130. На место происшествия выехала группа представителей администрации, включая городского главу.
Алексей Логвиненко отметил, что данный дом был признан аварийным еще в 2009 году, все квартиры выкуплены, а жильцы давно расселены. Даже существует документация по сносу дома. Именно поэтому уже несколько лет он стоит огороженным.
Как пояснили сотрудники администрации, обрушение произошло за счет размокания конструкций. Стена, впитав воду, стала тяжелее и упала под собственным весом.
Кстати, дом по соседству также признан аварийным, но по каким-то причинам в областную программу расселения граждан он не вошел. Алексей Логвиненко встретился с жильцами и лично пообещал расселить их во внеочередном порядке.
В настоящее время на месте обрушения работает команда ГО ЧС, которая демонтирует нависающие конструкции. Движение транспорта и электроснабжение улицы перекрыты, но к 20:00 все будет восстановлено.
Ранее ФАН сообщал, что в Администрация города Ростова-на-Дону расторгла контракт в одностороннем порядке с перевозчиком, который отказался устранить нарушения, выявленные в процессе проверки.