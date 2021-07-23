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Дома столицы Дона рушатся после дождя
Общество
Дома столицы Дона рушатся после дождя
сайт администрации Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 23 июля. После проливного дождя в донской столице, который обрушился в ночь с 22 на 23 июля, многие старые городские конструкции, включая дома, просто рухнули.

В частности, один из обвалов произошел в историческом центре города, по адресу улица Социалистическая 130. На место происшествия выехала группа представителей администрации, включая городского главу. 

Алексей Логвиненко отметил, что данный дом был признан аварийным еще в 2009 году, все квартиры выкуплены, а жильцы давно расселены. Даже существует документация по сносу дома. Именно поэтому уже несколько лет он стоит огороженным.

Дома столицы Дона рушатся после дождя
сайт администрации Ростова-на-Дону  / Неизвестен

Как пояснили сотрудники администрации, обрушение произошло за счет размокания конструкций. Стена, впитав воду, стала тяжелее и упала под собственным весом. 

Кстати, дом по соседству также признан аварийным, но по каким-то причинам в областную программу расселения граждан он не вошел. Алексей Логвиненко встретился с жильцами и лично пообещал расселить их во внеочередном порядке. 

В настоящее время на месте обрушения работает команда ГО ЧС, которая демонтирует нависающие конструкции. Движение транспорта и электроснабжение улицы перекрыты, но к 20:00 все будет восстановлено. 

Ранее ФАН сообщал, что в Администрация города Ростова-на-Дону расторгла контракт в одностороннем порядке с перевозчиком, который отказался устранить нарушения, выявленные в процессе проверки.

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