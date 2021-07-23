Пентагон намерен вывести из авиапарка ВВС США более 180 боевых самолетов

Вашингтон, 23 июля. Вашингтон намерен в следующем году вывести из боевого состава ВВС США более 180 старых боевых самолетов. Об этом говорится в документах Сената США.

Такое решение было принято в Пентагоне для освобождения части денежных средств путем сокращения боевой техники. В 2022 году ВВС США откажутся от модернизации истребителей и выведут 180 боевых самолетов. Это позволит сэкономить до 1,34 млрд долларов, которые пойдут на закупку нового вооружения.

Под сокращение попадут воздушные суда F-15C/D и F-16C/D, а также 42 штурмовика А-10 «Тандерболт». Кроме того, спишут 32 заправщика 14 KC-10 и 13 C-130H.

Ранее начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун-младший заявил о ликвидации «лишних» самолетов. В авиапарке планируют оставить 3-4 наиболее используемых вида. Пентагон планирует сделать «доминирующим» F-35, а все остальные самолеты, включая F-22, будут постепенно выводиться из эксплуатации.