Почти 800 килограммов пластиковых крышек для помощи сиротам собрали в Липецке

Липецк, 23 июля. Благотворительная акция состоялась на базе липецкого дворца молодежи «Октябрь». В ее рамках граждане сдавали на переработку пластик.

Полученные средства организаторы направили на благотворительность, заявили в пресс-службе администрации Липецка. Всего участникам удалось собрать 774 кг использованных крышек. Затем их выкупило перерабатывающее предприятие.

Вырученные средства пошли на покупку необходимых вещей для Елецкого специализированного дома ребенка. Активнее всего в акции проявили себя коллективы местных школ и детских садов. Организаторы также напомнили, что сбор пластика в Липецке уже считается ежегодным, так как проводится в течение четырех лет. За эти годы волонтеры собрали три тонны пластика.

Контейнеры для раздельного сбора мусора с 1 июля появились на территории Южно-Сахалинска. В скором времени они появятся и в других районах Сахалинской области, рассказали местные власти.