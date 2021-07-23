Валуев посоветовал российским олимпийцам не обращать внимания на внешние факторы

Санкт-Петербург, 23 июля. Бывший профессиональный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев дал несколько рекомендаций российским спортсменам перед стартом соревнований на Олимпиаде в Токио.

По словам парламентария, эти летние Игры являются очень тяжелыми по сути и по проведению. Определенные трудности возникли в связи с пандемией коронавируса, наложившей ряд ограничений. Например, число членов делегаций урезали, поэтому не все тренеры и специалисты смогли полететь в Японию.

«Конечно, нашим ребятам придется испытывать определенные трудности, которые русскому человеку испытывать не впервой», — сказал Валуев в видеообращении, показанном в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Global Look Press / Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

Как отметил депутат, на Играх сборная не только защищает интересы своей страны, но и демонстрирует силу национального флага. При этом триколор запретили поднимать на Олимпиаде после допингового скандала.

«Нужно помнить, что могут случаться провокации, нужно меньше внимания обращать на внешние факторы, потому что вы едете туда не читать газеты и гулять по Токио. Нужно показать то, с чем едете туда на соревнования», — дал совет российским олимпийцам бывший боксер.

Торжественная церемония открытия летней Олимпиады в Токио состоялась 23 июля. ФАН вел текстовую трансляцию мероприятия, которое прошло без зрителей из-за пандемии.