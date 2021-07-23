Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 19:56
19:54
Весь мир
Мощные снегопады обрушились на несколько регионов Африки
19:53
Общество
Эксперт рассказал, почему россияне не знают имен олимпийцев
19:53
Шоу-бизнес
Александр Олешко объяснил, почему развелся с женой спустя полгода совместной жизни
19:48
Общество
Бездомных в Петербурге начнут прививать от коронавируса
19:47
Общество
Энтони Ипполито сыграет молодого Аль Пачино в мини-сериале о создании «Крестного отца»
19:46
Политика
Марков вскрыл причины, из-за которых Литва просит у ЕС денег на колючую проволоку
19:45
Общество
Дома столицы Дона рушатся после дождя
19:44
Спорт
Евгения Медведева пожелала терпения и выдержки российским атлетам на Олимпиаде в Токио
19:44
Украина
Киевские радикалы борются против возведения мемориала в Бабьем Яру
19:44
Общество
Маргарита Соколова попала в больницу, где лечат МакSим
Все новости

Ученые из Германии определили ахиллесову пяту коронавируса SARS-CoV-2

  /   Обновлено: 23 июля 2021 19:11
Общество
Ученые из Германии определили ахиллесову пяту коронавируса SARS-CoV-2
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Франкфурт-на-Майне, 23 июля. Определить 15 коротких сегментов вируса SARS-CoV-2 удалось ученым из Германии. По мнению специалистов, они являются идеальной мишенью для лечения СOVID-19.

Всего специалисты выявили 69 небольших молекул, которые связываются с 13 из 15 участков вирусных РНК. Все они выполняют важные функции и практически не мутируют. Работа проводилась под руководством профессора Харальда Швальбе во Франкфуртском университете имени Иоганна Вольфганга Гете. Результаты исследования опубликованы в профильном издании Angewandte Chemie.

«Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов», — рассказали исследователи об ахиллесовой пяте коронавируса.

Одним из главных преимуществ экспресс-тестов на антиген к коронавирусу является возможность оперативно узнать результаты. Так, тест PBCheck способен среагировать даже на небольшие вирусные частицы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые из Германии определили ахиллесову пяту коронавируса SARS-CoV-2
ученые коронавирус мутации
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru