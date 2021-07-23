Ученые из Германии определили ахиллесову пяту коронавируса SARS-CoV-2

Франкфурт-на-Майне, 23 июля. Определить 15 коротких сегментов вируса SARS-CoV-2 удалось ученым из Германии. По мнению специалистов, они являются идеальной мишенью для лечения СOVID-19.

Всего специалисты выявили 69 небольших молекул, которые связываются с 13 из 15 участков вирусных РНК. Все они выполняют важные функции и практически не мутируют. Работа проводилась под руководством профессора Харальда Швальбе во Франкфуртском университете имени Иоганна Вольфганга Гете. Результаты исследования опубликованы в профильном издании Angewandte Chemie.

«Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов», — рассказали исследователи об ахиллесовой пяте коронавируса.

Одним из главных преимуществ экспресс-тестов на антиген к коронавирусу является возможность оперативно узнать результаты. Так, тест PBCheck способен среагировать даже на небольшие вирусные частицы.