Марков вскрыл причины, из-за которых Литва просит у ЕС денег на колючую проволоку

Рассказывая о нехватке проволоки для заграждений на госгранице, власти Литвы шантажируют Европу мигрантами и просят у ЕС денег. Об этом в беседе с ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что стране не хватает колючей проволоки для возведения стены на границе с Белоруссией, которая должна воспрепятствовать массовому проникновению нелегальных мигрантов. По словам чиновника, Вильнюс попросил помощи у Польши, но в ответ получил совет охранять границу.

«Колючую проволоку можно легко купить на рынке, просто у нищей Литвы нет денег. В стране разрушена экономика. Это бедное государство поддерживает свое существование отчасти за счет небольших дотаций ЕС, отчасти — за счет секс-туризма богатых европейцев, которые приезжают в Вильнюс напиться и погулять», — сказал Марков.

Политолог добавил, что любители спиртного не могут буянить, например, в лондонских барах, так как там нужно соблюдать закон. А вот в Литве им позволяют делать все, что угодно.

«В конце девяностых в некоторых наших ресторанах в меню включали пункты «разбить стул» и «разломать стол». Сегодня в Литве приезжим из Евросоюза можно «отрываться по полной», именно поэтому туда едут пьяницы и развратники. Местные зарабатывают на разбитых кружках», — заметил собеседник ФАН.

Эксперт пояснил, что правительство Литвы, рассказывая о том, что ему нужна проволока, чтобы оградить Европу от потоков нелегальных мигрантов, попросту клянчит деньги.

«Отчасти в этих словах есть правда. Польша и Литва хотели разрушить, оккупировать и разграбить Белоруссию, однако их усилия в организации там госпереворота не принесли успеха. Лукашенко же в ответ просто перестал охранять границы от беженцев, которые мечтают попасть в богатые Германию, Швецию, Данию, Норвегию и Бельгию. Нелегалы проникают в Литву, но дальше их не пускают. У Вильнюса — реальная проблема», — убежден аналитик.

Директор Института политических исследований подчеркнул, что власти Литвы, по сути, сейчас шантажируют богатые страны Европы.

«Такой дикой коррупции, как на Украине, в Литве нет. Так, как поступил бывший министр из «незалежной» Яценюк, украв средства, выделенные на постройку стены, чтобы оградиться от «агрессии России», и купивший на эти деньги квартал в Майами, в Литве сделать не отважатся», — уточнил Марков.

Политолог допустил, что Вильнюс и Минск могут договориться. Литва, в отличие от Польши, настолько бедна, что может пойти на сепаратный мир, предложив свое достойное поведение в обмен на возобновление торговых путей и перекрытие потока беженцев в страну.

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