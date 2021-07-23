Вдова Мамонова рассказала правду о «просьбе» сделать музыканта заслуженным артистом РФ

Москва, 23 июля. Ольга Мамонова сообщила, что сын ныне покойного солиста группы «Звуки Му» не просил никого присваивать отцу посмертно звание заслуженного артиста России.

Вдова музыканта также не собирается этого делать. Ольга Мамонова напомнила, что к 70-летию мужа направляла в Минкультуры России документы на присвоение звания народного артиста России, но получила отказ. Она направляла Владимиру Путину запрос на вручение ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, но тоже ничего не вышло.

«Это было еще в январе месяце. …А 15 лет назад после «Острова» я просила «заслуженного», министерство культуры я просила. Не дали после «Острова». Не дали! …Зачем теперь-то просить?» — задалась вопросом Мамонова в беседе с РИА Новости.

Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни 14 июля в одной из московских больниц, где его лечили от коронавируса. Причиной смерти стали осложнения, вызванные инфекцией нового типа. Врачи до последнего пытались спасти звездного пациента, но оказались бессильны.

Наследникам знаменитого музыканта достанется не только недвижимость Петра Мамонова, но и авторские права на его творчество. С полным списком состояния артиста можно ознакомиться на сайте Федерального агентства новостей.