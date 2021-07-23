Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 19:56
19:56
Общество
Руководство Пулково намерено вернуть курилки в аэропорт до конца года
19:54
Весь мир
Мощные снегопады обрушились на несколько регионов Африки
19:53
Общество
Эксперт рассказал, почему россияне не знают имен олимпийцев
19:53
Шоу-бизнес
Александр Олешко объяснил, почему развелся с женой спустя полгода совместной жизни
19:48
Общество
Бездомных в Петербурге начнут прививать от коронавируса
19:47
Общество
Энтони Ипполито сыграет молодого Аль Пачино в мини-сериале о создании «Крестного отца»
19:46
Политика
Марков вскрыл причины, из-за которых Литва просит у ЕС денег на колючую проволоку
19:45
Общество
Дома столицы Дона рушатся после дождя
19:44
Спорт
Евгения Медведева пожелала терпения и выдержки российским атлетам на Олимпиаде в Токио
19:44
Украина
Киевские радикалы борются против возведения мемориала в Бабьем Яру
Все новости

Вдова Мамонова рассказала правду о «просьбе» сделать музыканта заслуженным артистом РФ

  /   Обновлено: 23 июля 2021 19:16
Общество
Вдова Мамонова рассказала правду о «просьбе» сделать музыканта заслуженным артистом РФ
vk.com  /  ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ МАМОНОВ

Москва, 23 июля. Ольга Мамонова сообщила, что сын ныне покойного солиста группы «Звуки Му» не просил никого присваивать отцу посмертно звание заслуженного артиста России.

Вдова музыканта также не собирается этого делать. Ольга Мамонова напомнила, что к 70-летию мужа направляла в Минкультуры России документы на присвоение звания народного артиста России, но получила отказ. Она направляла Владимиру Путину запрос на вручение ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, но тоже ничего не вышло.

«Это было еще в январе месяце. …А 15 лет назад после «Острова» я просила «заслуженного», министерство культуры я просила. Не дали после «Острова». Не дали! …Зачем теперь-то просить?» — задалась вопросом Мамонова в беседе с РИА Новости.

Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни 14 июля в одной из московских больниц, где его лечили от коронавируса. Причиной смерти стали осложнения, вызванные инфекцией нового типа. Врачи до последнего пытались спасти звездного пациента, но оказались бессильны.

Наследникам знаменитого музыканта достанется не только недвижимость Петра Мамонова, но и авторские права на его творчество. С полным списком состояния артиста можно ознакомиться на сайте Федерального агентства новостей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вдова Мамонова рассказала правду о «просьбе» сделать музыканта заслуженным артистом РФ
звание заслуженный артист россии мамонов мамонова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru