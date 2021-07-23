Российского журналиста Леонида Парфенова внесли в базу «Миротворца»

Москва, 23 июля. Журналист Леонид Парфенов внесен в базу «Миротворца» из-за замечания по поводу того, как на Украине относятся к гостям из России.

Парфенов упрекнул Киев в том, что всех россиян, прибывших на Украину, пытаются поддеть провокационным вопросом о принадлежности полуострова Крым. В результате журналист попал в базу «Миротворца» за публичную критику.

Ранее украинский сайт «Миротворец» поглумился над покойным актером Петром Мамоновым. Его фотографию опубликовали со словом «ликвидирован».