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Российского журналиста Леонида Парфенова внесли в базу «Миротворца»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 19:13
Политика
Российского журналиста Леонида Парфенова внесли в базу «Миротворца»
pxhere.com

Москва, 23 июля. Журналист Леонид Парфенов внесен в базу «Миротворца» из-за замечания по поводу того, как на Украине относятся к гостям из России.

Парфенов упрекнул Киев в том, что всех россиян, прибывших на Украину, пытаются поддеть провокационным вопросом о принадлежности полуострова Крым. В результате журналист попал в базу «Миротворца» за публичную критику.

Ранее украинский сайт «Миротворец» поглумился над покойным актером Петром Мамоновым. Его фотографию опубликовали со словом «ликвидирован».

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украина россия парфенов миротворец
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