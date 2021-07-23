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Вышли в антилидеры: число разводов в Дагестане выросло более чем в два раза
Общество
Вышли в антилидеры: число разводов в Дагестане выросло более чем в два раза
pexels.com  /  cottonbro

Махачкала, 23 июля. Количество разводов в Дагестане за первые пять месяцев 2021 года выросло более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Республика оказалась в тройке регионов по приросту разводов.

Согласно результатам исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, больше разводов с января по май оказалось только в Ингушетии и Чечне. В целом по России этот показатель побил семилетний рекорд.

«Количество разводов в стране возросло на 44% — до 251,9 тысяч, что является абсолютным максимумом за последние семь лет. Особенно существенно участились разводы среди жителей Ингушетии (в 3,5 раза), Чечни (в 2,7 раза), Дагестана (в 2,1 раза)», — говорится в сообщении FinExpertiza.

Аналитики компании полагают, что резкое увеличение числа разводов в стране связано с тем, что в период действия ограничений по коронавирусу в 2020 году россияне откладывали бракоразводные процессы. С началом работы ЗАГСов в привычном режиме в учреждения хлынул поток желающих развестись, считают в FinExpertiza.

Ранее ФАН сообщал, что распространение коронавирусной инфекции не сказалось на уровне рождаемости в Дагестане. В 2020 году там на свет появились более 46 тысяч детей, что на 635 больше, чем годом ранее.

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россия дагестан чечня ингушетия разводы
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