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Высший государственный совет Ливии выступил с заявлением о предстоящих выборах
Весь мир
Высший государственный совет Ливии выступил с заявлением о предстоящих выборах
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 23 июля. Роль избирательной комиссии и Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) носит рекомендательный характер только в некоторых технических вопросах. С таким заявлением выступил Высший государственный совет (ВГС) страны.

«Утверждение закона о всеобщих выборах находится в компетенции Палаты представителей и ВГС. Любые односторонние действия отклоняются в соответствии с положениями конституционной декларации», — добавлено в сообщении консультативного органа Ливии.

В вопросе количества избирательных округов и мест в предстоящем Законодательном совете ВГС придерживается того, что предусмотрено в законе о всеобщих выборах в Национальный конгресс и Палату представителей. Однако объяснения такому утверждению в заявлении ведомства не дается.

«Любая поправка вводится на основе консенсуса между двумя советами. При этом ВГС должен регулярно консультироваться с Высшей комиссией и МООНПЛ по техническим вопросам избирательного процесса», — говорится в том же заявлении.

Консультативный орган Ливии основывает свою позицию на статье 23 политического соглашения, которая гласит, что «Палата представителей и Верховный государственный совет должны сформировать совместный комитет, задача которого состоит в том, чтобы предлагать проекты законов по проведению референдума и всеобщих выборов для завершения переходного периода».

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ливия
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