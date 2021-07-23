Глава Росгеологии опроверг слова о конце российской нефти

Российских запасов нефти достаточно, чтобы обеспечить нашу страну этим ценным ресурсом до конца нынешнего столетия. Об этом заявил глава Росгеологии Сергей Горьков на прошедшей в Москве пресс-конференции, посвященной десятилетию этого ведущего геологического холдинга России.

Нет ли какого-то противоречия или ошибки в словах главы Росгеологии? Ведь один из постоянно поднимаемых в прессе и в специальных изданиях вопросов — на сколько России хватит нефти? Причем обычно пессимистический ответ звучит как «десяток лет». Так какова ситуация с геологическими запасами России в действительности? Об этом — в материале ФАН.

Что сообщили в Росгеологии

«Я думаю, можно говорить, что [нефти в России хватит. — Прим. ФАН] до конца этого столетия», — таким образом Горьков прокомментировал вопрос, на сколько лет еще достаточно запасов нефти в России.

По словам главы Росгеологии, несмотря на то, что за последние годы в России не происходит крупных открытий месторождений нефти, подобным тем, что создали в 1960-х годах — огромную и до сих пор действующую нефтеносную провинцию Западной Сибири, поводов для беспокойства пока нет.

Горьков подчеркнул, что взамен выработанным месторождениям Западной Сибири у России за последние годы образовалось сразу несколько новых нефтеносных провинций.

«Но, с другой стороны, появляются среднего размера месторождения. Например, группа таймырских месторождений. Появились месторождения в Восточной Сибири. Если раньше на Восточную Сибирь смотрели достаточно скептически, например в 1990-е годы, то сейчас она достаточно активна и по газу, и по нефти. Запасы новых месторождений появляются», — добавил он.

Глава Росгеологии также отметил, что весомую часть работы делают и сами нефтяники, постепенно, но постоянно совершенствуя технологии извлечения нефти. В результате многие месторождения, которые числились уже выработанными, продолжают работу уже в новых условиях.

Кроме того, глава основного геологического ведомства России напомнил, что потребление нефти в мире естественным образом видоизменяется: на смену двигателям, использующим продукты переработки нефти, приходит электрический привод, который гораздо более универсален в вопросе источников энергии для производства электричества. Такие же изменения происходят и в секторе «большой» электроэнергетики, где одну из самых тяжелых фракций перегонки нефти — мазут — почти повсеместно заменяют на природный газ.

По словам Горькова, единственной отраслью, где потребление нефти только растет, является нефтехимия. Кроме того, по мнению главы Росгеологии, в российских условиях нельзя полностью полагаться на производство электричества из возобновляемых источников энергии, которое пока малоэффективно и требует больших затрат.

«Я думаю, [запасы нефти. — Прим. ФАН] нужны будут всегда», — резюмировал свой ответ глава Росгеологии.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что есть в запасниках у России

Столь подробный ответ на, казалось бы, тривиальный вопрос — когда в России закончится нефть? — показывает всю многообразность процесса добычи, переработки и потребления нефти в современном мире.

Начиная с первой части этого ответа, касающегося месторождений, можно сказать, что у России есть гораздо больше в запасниках нефти, нежели это принято указывать в различных официальных отчетах. В частности, в уже упомянутой нефтеносной провинции Западной Сибири есть огромный, но пока неиспользуемый актив — так называемая Баженовская свита. Она была открыта еще в 1959 году и, по оценке самой Росгеологии, при общих запасах нефти в 1,2 трлн баррелей может содержать 180–360 млрд баррелей извлекаемых запасов.

Пока что ситуация с Баженовской свитой во многом напоминает положение с нефтеносными песками Канады, тяжелой нефтью в Венесуэле и со «сланцевой» нефтью в США. Все эти источники считаются «нетрадиционными», а добыча из них сопряжена с дополнительными трудностями и гораздо дороже, чем в обычных условиях. Поэтому нефть Баженовской свиты — это огромный «запасник» России, который превосходит даже совместные запасы Канады и Венесуэлы, обладающих самыми крупными мировыми запасами нефти. Пока Баженовская свита не числится на наших балансах нефти, но она лежит под большей частью уже освоенной нефтяниками Западной Сибири!

Кроме того, у нашей страны есть до сих пор огромные неисследованные территории в Арктике. По словам Горькова, научно-исследовательское судно «Бавенит», принадлежащее Росгеологии, уже в этом году приступит к геологическому бурению на шельфе Северного Ледовитого океана. На судне установлена новая буровая установка совместной разработки Росгеологии и Оренбургского завода бурового оборудования.

«Это позволит России иметь в Арктике уникальное оборудование для проведения стратиграфического бурения, не имеющего на данном этапе аналогов в мире», — подчеркнул глава Росгеологии.

Вплоть до последнего времени Россия не обладала возможностью бурения на арктическом шельфе: предыдущие проекты велись в кооперации российских компаний с западными. После введения антироссийских санкций это сотрудничество было резко свернуто, но с выпуском в 2020 году «Бавенита» у России появился уникальный геологический инструмент, который однозначно принесет стране новые запасы нефти и других полезных ископаемых на арктическом шельфе.

Так что, резюмируя, бояться того, что в России «закончится нефть», пока не стоит. В нашей стране достаточно умных и талантливых людей, которые могут ее найти, добыть, переработать и использовать с пользой для всех.