Пропавшего начальника штаба артиллеристов разыскивают в Нижегородской области

Нижний Новгород, 23 июля. Правоохранители Нижегородской области разбираются в обстоятельствах загадочного исчезновения местного жителя. Пропавший Евгений Волков занимает должность начальника штаба дивизиона артиллерийской бригады в поселке Мулино Володарского района.

vk.com / ПСО «Волонтер НН»

По информации поисковиков, мужчина 19 июля встретился с другом, вернулся домой за ключами от гаража, вышел из дома и перестал выходить на связь. Об исчезновении мужа через три дня заявила супруга военного.

«В субботу в 8:00 в Мулино выедет полиция. Есть информация, что хотели привлечь солдат. Наши добровольцы тоже будут участвовать в поисках. Мы исследуем леса, сараи, остановки — все, что доступно для нас», — рассказал ФАН руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» Сергей Шухрин.

Мужчина был одет в пиксельную военную форму. Еще из примет — серебряная цепь на груди с большим крестом.

Ранее ФАН писал об исчезновении нижегородской пенсионерки. Женщина провела в лесу шесть дней и была найдена живой поисковиками.