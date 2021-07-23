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Дандыкин объяснил, почему Москве не нужен «российский Defender»
Армия
Дандыкин объяснил, почему Москве не нужен «российский Defender»
wikipedia.org  /  Royal Navy - Defence Images

Москва, 23 июля. Россия не использует боевые корабли, подобные британскому эсминцу HMS Defender, из-за кардинально другого подхода к ВМФ, считает военный эксперт Василий Дандакин.

Эсминец Королевского флота Великобритании HMS Defender, подмочивший свою репутацию в ходе провальной антироссийской провокации в Черном море, в настоящий момент является фактически единственным кораблем подобного типа, имеющимся у Лондона, отметили журналисты издания Defense News. По их словам, остальные пять эсминцев либо находятся на ремонте, либо вышли из строя. У этого класса кораблей есть свои определенные плюсы и минусы, однако Россия не использует такой тип морской техники, отметил в комментарии для издания «ПолитРоссия» капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

HMS Defender является представителем эсминцев класса Type 45, объяснил эксперт. Он напомнил, что подобные корабли выполняют лишь функцию средства противовоздушной обороны, а для других задач они не пригодны. Дандыкин уточнил, что эти эсминцы оснащены мощными системами ПВО, но наносить удары по береговым объектам и надводным кораблям они не способны.

«У таких эсминцев очень мощная система ПВО, которая может поражать десятки целей. Это их сильная сторона. Что касается недостатков, то такой эсминец, как Defender, фактически не может наносить удары по берегу, по надводным целям», — рассказал капитан.

Командование ВС РФ не использует подобные узкопрофильные корабли, так как в России основной упор делается на многофункциональную морскую технику, объяснил эксперт. Он подчеркнул, что на вооружении российского флота стоят корабли, способные выполнять множество различных задач, а не одну, ввиду чего ВМФ РФ попросту не нужен такой «российский Defender».

Ранее эксперты из Китая заявили, что позорная для экипажа HMS Defender история с антироссийской провокацией вблизи Крыма заставила Лондон серьезно задуматься об эффективности корабля. По их словам, после этого инцидента британские власти решили модернизировать эсминцы класса Type 45.

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россия великобритания вмф рф эсминец дандыкин defender
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